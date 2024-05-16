Документы готовят к октябрю: мэрия Новосибирска назвала дату старта работ на набережной на Северо-Чемском

Мэрия Новосибирска раскрыла, когда начнутся работы по созданию набережной на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе. Информация предоставлена в ответ на запрос НГС.
В пресс-центре муниципалитета сообщили, что в настоящее время получены коммерческие предложения от проектных бюро, готовых разработать проектно-сметную документацию для реализации проекта. Сейчас ведется процедура заключения договора с проектировщиками, со стороны мэрии заказчиком выступает «Горзеленхоз».
Стоимость работ пока не определена — она станет ясна поле создания проектно-сметной документации и получения положительного заключения Государственной вневедомственной экспертизы Новосибирской области.
Ожидается, что документация будет готова в октябре 2024 года. Затем будет объявлен конкурс на проведение работ — это, по предварительным данным, произойдет в ноябре 2024 года.
— Выполнение строительно-монтажных работ намечено на 2025 год, — говорится в ответе мэрии Новосибирска.
Само строительство набережной будет проходить на участке от дома №13 на улице Саввы Кожевникова до дома ул. Герцена, 1/1 без перекрытия автомобильной дороги. На стройплощадке во время работ установят временное ограждение.
Территория будущего парка по улице Саввы Кожевникова входит в систему зеленых зон на реке Оби и расположена недалеко от Бугринской рощи. Раньше на территории стояли гаражи, и когда их снесли, остался почти голый пустырь и дикий пляж. В будущем парк хотят соединить с Бугринской рощей, спроектированным огромным парком «Усть-Тула» и уже построенной «Ареной» — так на левом берегу появится зона отдыха длиной несколько километров. Как будет выглядеть проектируемая зеленая зона около Северо-Чемского жилмассива со сложным рельефом и пляжем у жилых домов — в материале НГС.