Документы готовят к октябрю: мэрия Новосибирска назвала дату старта работ на набережной на Северо-Чемском

Подрядчик для проведения работ будет определен к ноябрю 2024 года Источник: «Зеленый Новосибирск»











Мэрия Новосибирска раскрыла, когда начнутся работы по созданию набережной на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе. Информация предоставлена в ответ на запрос НГС.



В пресс-центре муниципалитета сообщили, что в настоящее время получены коммерческие предложения от проектных бюро, готовых разработать проектно-сметную документацию для реализации проекта. Сейчас ведется процедура заключения договора с проектировщиками, со стороны мэрии заказчиком выступает «Горзеленхоз».



Стоимость работ пока не определена — она станет ясна поле создания проектно-сметной документации и получения положительного заключения Государственной вневедомственной экспертизы Новосибирской области.



Ожидается, что документация будет готова в октябре 2024 года. Затем будет объявлен конкурс на проведение работ — это, по предварительным данным, произойдет в ноябре 2024 года.



— Выполнение строительно-монтажных работ намечено на 2025 год, — говорится в ответе мэрии Новосибирска.



Само строительство набережной будет проходить на участке от дома №13 на улице Саввы Кожевникова до дома ул. Герцена, 1/1 без перекрытия автомобильной дороги. На стройплощадке во время работ установят временное ограждение.

