Яркая женщина в политике: Анна Терешкова уходит с должности вице-мэра Новосибирска — чем знаменита чиновница

Анна Терешкова — одна из самых активных и медийных чиновников мэрии Источник: Анна Шеломова / NGS.RU











Вечером 13 мая Анна Терешкова заявила, что уходит с поста вице-мэра Новосибирска. В департаменте культуры мэрии она работала 10 лет. Редакция НГС решила вспомнить, всё, что известно о политике.

Анна Терешкова родилась в 1969 году, окончила НГМУ (педиатрия), потом училась в Сибирском независимом университете (филология английского языка). Вышла замуж в 1989 году. Муж — Дмитрий Терешков, председатель совета директоров Сибирской хлебной корпорации. Анна и Дмитрий начали отношения еще в студенчестве, а поженились через месяц после знакомства. У пары пятеро детей. В 2001 году Анна открыла галерею «Старый город». В 2010 году создала и возглавила Сибирский центр современного искусства.



В 2011 году Анна Терешкова начала работать в команде Михаила Прохорова. В 2012 году возглавляла его новосибирский штаб во время президентской кампании. Затем вошла в партию «Гражданская платформа», но покинула ее через 3 года, после выхода из состава Михаила Прохорова. С 2014 года она возглавляла департамент культуры мэрии, затем получила должность вице-мэра.



Вице-мэр не боится эпатировать, может выложить видео, где она лежит в купальнике на снегу, и подарить городу необычную скульптуру.

