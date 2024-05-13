Яркая женщина в политике: Анна Терешкова уходит с должности вице-мэра Новосибирска — чем знаменита чиновница

Вечером 13 мая Анна Терешкова заявила, что уходит с поста вице-мэра Новосибирска. В департаменте культуры мэрии она работала 10 лет. Редакция НГС решила вспомнить, всё, что известно о политике.
Анна Терешкова родилась в 1969 году, окончила НГМУ (педиатрия), потом училась в Сибирском независимом университете (филология английского языка). Вышла замуж в 1989 году. Муж — Дмитрий Терешков, председатель совета директоров Сибирской хлебной корпорации. Анна и Дмитрий начали отношения еще в студенчестве, а поженились через месяц после знакомства. У пары пятеро детей. В 2001 году Анна открыла галерею «Старый город». В 2010 году создала и возглавила Сибирский центр современного искусства.
В 2011 году Анна Терешкова начала работать в команде Михаила Прохорова. В 2012 году возглавляла его новосибирский штаб во время президентской кампании. Затем вошла в партию «Гражданская платформа», но покинула ее через 3 года, после выхода из состава Михаила Прохорова. С 2014 года она возглавляла департамент культуры мэрии, затем получила должность вице-мэра.
Анна Терешкова — одна из самых активных и медийных чиновников мэрии, — ее телефон знают все журналисты города. Под ее руководством в Новосибирске отремонтировали немало пространств. Например, Михайловскую набережную или Заельцовский парк.Также под началом появилось немало новых зеленых зон, среди них парк «Каменка», Парк «Арена», дисперсный парк на Затулинке, также продолжают рекрутировать Первомайский сквер.
Вице-мэр не боится эпатировать, может выложить видео, где она лежит в купальнике на снегу, и подарить городу необычную скульптуру.
Слухи о том, что Анна Терешкова уйдет в Минкульт региона появились еще в сентябре 2023 года. Тогда вице-мэр заявила, что пока это лишь слухи. Сегодня, 13 мая, кресло министра заняла директор краеведческого музея Юлия Шуклина. Почему и куда в итоге ушла Терешкова пока неизвестно. Редакция НГС попыталась связаться с чиновницей, но на звонки журналиста так никто и не ответил.