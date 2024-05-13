На месте снесенного «Парк кафе» в Первомайском сквере начали разбирать строительный мусор

Ремонт сквера в центре города начался в мае 2023 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Стас Соколов











В Новосибирске на месте снесенного «Парк кафе» начались работы по благоустройству. Как сообщила НГС вице-мэр Анна Терешкова, сейчас рабочие занимаются уборкой строительного мусора, который остался на месте бывшего кафе. По ее словам, в будущем на этом месте появится зеленый участок.



— Сейчас идет уборка остатков здания, чтобы впоследствии мы могли этот участок засыпать землей и чтобы это стало полноценной частью сквера. После планируем посадить там газон, — отметила Анна Терешкова.



Как уточнила вице-мэр, возможно, на участке также посадят деревья, но это будет возможно лишь после того, как дендрологи сделают анализ почвы. Работы на месте кафе планируют завершить в этом году.

