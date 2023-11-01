Стоимость парка «Каменка» в Новосибирске выросла на 30% — цена работ достигает 384 миллионов

В Новосибирске стоимость благоустройства парка в пойме реки Каменки выросла более чем на 85 миллионов рублей. Речь идет о выполнении первого этапа работ на площадке.



Как сообщили НГС в управлении культуры мэрии Новосибирска, контракт на благоустройство парка заключили с ООО «ПСК «РАЗВИТИЕ» 23 декабря 2021 года на сумму более 299 миллионов рублей. Позже стоимость работ увеличилась до 384, 5 миллионов рублей.

