Стоимость парка «Каменка» в Новосибирске выросла на 30% — цена работ достигает 384 миллионов

В Новосибирске стоимость благоустройства парка в пойме реки Каменки выросла более чем на 85 миллионов рублей. Речь идет о выполнении первого этапа работ на площадке.
Как сообщили НГС в управлении культуры мэрии Новосибирска, контракт на благоустройство парка заключили с ООО «ПСК «РАЗВИТИЕ» 23 декабря 2021 года на сумму более 299 миллионов рублей. Позже стоимость работ увеличилась до 384, 5 миллионов рублей.
— В связи с ростом цен на строительные материалы постановлением правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 было разрешено увеличение цены контрактов, ранее заключенных на территории Российской Федерации, — сообщили в мэрии.
В пресс-центре городской администрации уточнили, что специалисты подготовили пакет документов на перерасчет сметной стоимости проекта благоустройства. Они получили положительное заключение экспертизы в середине сентября прошлого года, после чего цена контракта увеличилась.
ООО ПСК «Развитие» работает в Новосибирске с 2010 года, специализируется на строительстве. Руководитель — Николай Башкеев. Выручка за 2022 год составила 85 миллионов рублей, чистая прибыль — 221 тысячу рублей, сообщает RusProfile.
— На основании этого заключения подписано дополнительное соглашение об увеличении цены контракта на 30 процентов, в результате чего цена первого этапа строительства парка составит 384 538 283,35 рублей, расходование которых осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, включая софинансирование расходов из средств городского бюджета, — пояснили в мэрии.
В сообщении уточнили, что за все время действия контракта по благоустройству парка специалисты подписали восемь дополнительных соглашений. Они не предусматривают изменения и дополнительные работы.
В начале октября стало известно, что в Новосибирске в парке «Каменка» начали высаживать растения. Открыть новую зелену зону для горожан планируется летом 2024 года.