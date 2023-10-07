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В парке «Каменка» высадили деревья — фото со стройки за 300 миллионов

В парке появятся новые деревья на месте снесенных старых

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На строительстве парка «Каменка» выделили 290 миллионов рублей

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В Новосибирске в парке «Каменка» специалисты начали высаживать растения. Как рассказали в телеграм-канале «Зеленый Новосибирк», в «Каменке» обогащают флору водоемов.

В пойменных прибрежных травах специалисты высадили ирисы дербенники, камыши, тростники, кубышки, белокрыльники и многие другие дикорастущие виды. Также создаются ландшафтные группы из декоративных форм и сортов ивовых кустарников и деревьев вдоль реки Каменка — в парке появятся ива пурпурная, ломкая, сорта уральской селекции. Для яруса лесных трав и кустарников высадят дерен белый, ирга, папоротники, лабазники, кровохлебки и другое.

— В результате озеленительных работ в существенно обеденном водно-болотным ландшафте появятся новые объекты, добавляющие цвета, формы, и в целом — биологическое разнообразие, что так важно для полноценного паркового пространства, — добавили в «Зеленом Новосибирске».

На территории парка будет визит-центр

На территории парка будет визит-центр

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Большая часть работ уже сделана

Большая часть работ уже сделана

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Специалисты высадили множество новых растений и деревьев

Специалисты высадили множество новых растений и деревьев

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На этой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что сдачу парка «Каменка» могу перенести на 2024 год. Проблемы у строителей возникли из-за заболоченной местности.

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