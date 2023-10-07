В парке «Каменка» высадили деревья — фото со стройки за 300 миллионов

В Новосибирске в парке «Каменка» специалисты начали высаживать растения. Как рассказали в телеграм-канале «Зеленый Новосибирк», в «Каменке» обогащают флору водоемов.
В пойменных прибрежных травах специалисты высадили ирисы дербенники, камыши, тростники, кубышки, белокрыльники и многие другие дикорастущие виды. Также создаются ландшафтные группы из декоративных форм и сортов ивовых кустарников и деревьев вдоль реки Каменка — в парке появятся ива пурпурная, ломкая, сорта уральской селекции. Для яруса лесных трав и кустарников высадят дерен белый, ирга, папоротники, лабазники, кровохлебки и другое.
— В результате озеленительных работ в существенно обеденном водно-болотным ландшафте появятся новые объекты, добавляющие цвета, формы, и в целом — биологическое разнообразие, что так важно для полноценного паркового пространства, — добавили в «Зеленом Новосибирске».
На этой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что сдачу парка «Каменка» могу перенести на 2024 год. Проблемы у строителей возникли из-за заболоченной местности.