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«Это Сибирь!»: вице-мэр Новосибирска сделала снежного ангела в купальнике

Анна Терешкова выложила видео в своем инстаграме

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Видео всего за два часа собрало больше двух тысяч просмотров

Видео всего за два часа собрало больше двух тысяч просмотров

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Видео на снегу выложила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

В субботу, 20 ноября, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила на своей странице в инстаграме пост с видео, где она лежит в купальнике на снегу.

— Это Сибирь! -20, — подписала пост вице-мэр.

На кадрах видно, как Анна Терешкова обтирается снегом, а затем делает снежного ангела с комментарием: «Какая красотища!» За два часа пост набрал больше двух тысяч просмотров.

Сегодня днем новосибирские моржи открыли купальный сезон. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

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Анна Терешковаморозвидео в сети
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