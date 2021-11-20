«Это Сибирь!»: вице-мэр Новосибирска сделала снежного ангела в купальнике

Видео на снегу выложила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
В субботу, 20 ноября, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила на своей странице в инстаграме пост с видео, где она лежит в купальнике на снегу.
— Это Сибирь! -20, — подписала пост вице-мэр.
На кадрах видно, как Анна Терешкова обтирается снегом, а затем делает снежного ангела с комментарием: «Какая красотища!» За два часа пост набрал больше двух тысяч просмотров.
Сегодня днем новосибирские моржи открыли купальный сезон. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.