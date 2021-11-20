Новосибирские моржи открыли сезон — 15 фото, от которых веет холодом

Новосибирские моржи открыли сезон купания в проруби
Сегодня, 20 ноября, любители купания в ледяной воде — моржи — открыли сезон заплывов. Мероприятие состоялось в проруби на озере Блюдце в Кировском районе.
На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как экстремалы встречают морозы.
В конце прошлого года новосибирцы в шапках Дедов Морозов и Снегурочек пробежались по левому берегу, а потом искупались в проруби. Некоторые из них даже обтирались снегом. Посмотрите на это в нашем фоторепортаже.