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Новосибирские моржи открыли сезон — 15 фото, от которых веет холодом

Участники говорят, что купание в холодной воде дает энергию

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Искупаться в проруби пришли примерно 25 человек

Искупаться в проруби пришли примерно 25 человек

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Новосибирские моржи открыли сезон купания в проруби

Сегодня, 20 ноября, любители купания в ледяной воде — моржи — открыли сезон заплывов. Мероприятие состоялось в проруби на озере Блюдце в Кировском районе.

На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как экстремалы встречают морозы.

До приезда всех участников на озере выломали прорубь, в которой могут находиться несколько человек

До приезда всех участников на озере выломали прорубь, в которой могут находиться несколько человек

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По словам одного из организаторов мероприятия, моржа Мурада Гасанова, купание дает энергию и приятные эмоции

По словам одного из организаторов мероприятия, моржа Мурада Гасанова, купание дает энергию и приятные эмоции

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Прежде чем заняться моржеванием, нужно несколько раз приехать к проруби и посмотреть, как проходит купание

Прежде чем заняться моржеванием, нужно несколько раз приехать к проруби и посмотреть, как проходит купание

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— Первые два-три купания должны проходить под контролем опытного моржа. С собой нужно иметь теплые шерстяные носки и варежки, — объяснил Мурад Гасанов

— Первые два-три купания должны проходить под контролем опытного моржа. С собой нужно иметь теплые шерстяные носки и варежки, — объяснил Мурад Гасанов

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После окунания в первую очередь нужно отогреть руки, ноги и голову

После окунания в первую очередь нужно отогреть руки, ноги и голову

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Опытные моржи купаются в проруби даже в сильные морозы — до -35 градусов

Опытные моржи купаются в проруби даже в сильные морозы — до -35 градусов

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Сезон всегда стартует в ноябре. За последние годы самая ранняя дата начала купания моржей — 12 ноября

Сезон всегда стартует в ноябре. За последние годы самая ранняя дата начала купания моржей — 12 ноября

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Глядя на опытных пловцов, трудно поверить, что они находятся в ледяной воде

Глядя на опытных пловцов, трудно поверить, что они находятся в ледяной воде

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Сегодня температура воздуха в городе составляет <nobr class="_">-7... -9</nobr> градусов, по данным новосибирского Гидрометцентра

Сегодня температура воздуха в городе составляет -7... -9 градусов, по данным новосибирского Гидрометцентра

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Некоторые экстремалы не боятся даже обтираний снегом

Некоторые экстремалы не боятся даже обтираний снегом

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Перед заплывом участники проводили время за разговорами

Перед заплывом участники проводили время за разговорами

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Начинающим моржам нужна поддержка

Начинающим моржам нужна поддержка

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Участники совсем не похожи на людей, которым холодно

Участники совсем не похожи на людей, которым холодно

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Сезон моржевания продлится до конца марта

Сезон моржевания продлится до конца марта

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В конце прошлого года новосибирцы в шапках Дедов Морозов и Снегурочек пробежались по левому берегу, а потом искупались в проруби. Некоторые из них даже обтирались снегом. Посмотрите на это в нашем фоторепортаже.

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