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Назначен новый министр культуры

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Культура Губернатор Новосибирской области назначил министра культуры — им стала директор краеведческого музея

Губернатор Новосибирской области назначил министра культуры — им стала директор краеведческого музея

О назначении Андрей Травников заявил сегодня, 13 мая. Место министра пустовало два года

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О том, что Юлия может стать министром культуры рассказывали источники НГС

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил нового министра культуры. Им стала директор краеведческого музея.

— С сегодняшнего дня на должность министра культуры назначена Юлия Шуклина, — объявил губернатор Андрей Травников. — Хочу пожелать успехов на новом непростом месте, всем коллегам оказать содействие в работе нового министра.

Юлия Шуклина родилась Семипалатинске, окончила Новосибирский государственный педагогический университет, аспирантуру института археологии и этнографии сибирского отделения РАН. Последние 13 лет она работает в краеведческом музее, в том числе, последний год в должности директора. Юлия — кандидат исторических наук. Ей 40 лет, воспитывает двоих детей.

Кресло министра культуры Новосибирской области пустовало с апреля 2022 года, когда губернатор Андрей Травников объявил об увольнении Натальи Ярославцевой. Исполняющим обязанности министра назначили Юрия Зимнякова.

О том, что именно Шуклина может занять кресло министра культуры региона после выборов президента РФ, рассказывали источники НГС.

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Министр культуры Назначение Должность Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
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