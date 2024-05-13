Губернатор Новосибирской области назначил министра культуры — им стала директор краеведческого музея

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил нового министра культуры. Им стала директор краеведческого музея.
— С сегодняшнего дня на должность министра культуры назначена Юлия Шуклина, — объявил губернатор Андрей Травников. — Хочу пожелать успехов на новом непростом месте, всем коллегам оказать содействие в работе нового министра.
Юлия Шуклина родилась Семипалатинске, окончила Новосибирский государственный педагогический университет, аспирантуру института археологии и этнографии сибирского отделения РАН. Последние 13 лет она работает в краеведческом музее, в том числе, последний год в должности директора. Юлия — кандидат исторических наук. Ей 40 лет, воспитывает двоих детей.
Кресло министра культуры Новосибирской области пустовало с апреля 2022 года, когда губернатор Андрей Травников объявил об увольнении Натальи Ярославцевой. Исполняющим обязанности министра назначили Юрия Зимнякова.
О том, что именно Шуклина может занять кресло министра культуры региона после выборов президента РФ, рассказывали источники НГС.