«Ждём назначения сразу после выборов»: директор краеведческого музея Новосибирска станет министром культуры — что о ней известно

Юлии Шуклиной 40 лет. Она много лет работает в Краеведческом музее, в том числе более 10 лет на руководящих должностях Источник: Юлия Шуклина / vk.com











Директор краеведческого музея Юлия Шуклина может занять кресло министра культуры региона. Назначение должно состояться после выборов президента РФ. По данным нескольких источников НГС в сфере культуры и областной власти, кандидатура Шуклиной прошла все необходимые согласования.



— Это уже решенный вопрос, ждем официального назначения после выборов президента, — сообщил источник НГС.



Сама Юлия Шуклина не подтверждает и не опровергает эту информацию.



— Слухи не комментирую, — сказала Шуклина НГС и завершила разговор.



Первый вице-губернатор региона Юрий Петухов, который курирует направление культуры, также воздержался от комментариев.



— Комментировать кадровые назначения — прерогатива губернатора, — сказал НГС Петухов.



Кресло министра культуры Новосибирской области пустует с апреля 2022 года, когда губернатор Андрей Травников объявил об увольнении Натальи Ярославцевой. Исполняющим обязанности министра назначили Юрия Зимнякова — в статусе и.о. он работает и сейчас.



Юлия Шуклина — выпускница исторического факультета Новосибирского педагогического университета, окончила аспирантуру Института археологии и этнографии СО РАН. 1 марта 2023 года Шуклина возглавила Новосибирский краеведческий музей, в котором к тому времени работала 10 лет. Юлия Константиновна — кандидат исторических наук. Ей 40 лет, воспитывает двоих детей.

