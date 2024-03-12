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Культура эксклюзив

«Ждём назначения сразу после выборов»: директор краеведческого музея Новосибирска станет министром культуры — что о ней известно

Кандидатура Юлии Шуклиной, по данным источников НГС, прошла все необходимые согласования

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Юлии Шуклиной 40 лет. Она много лет работает в Краеведческом музее, в том числе более 10 лет на руководящих должностях

Директор краеведческого музея Юлия Шуклина может занять кресло министра культуры региона. Назначение должно состояться после выборов президента РФ. По данным нескольких источников НГС в сфере культуры и областной власти, кандидатура Шуклиной прошла все необходимые согласования.

— Это уже решенный вопрос, ждем официального назначения после выборов президента, — сообщил источник НГС.

Сама Юлия Шуклина не подтверждает и не опровергает эту информацию.

— Слухи не комментирую, — сказала Шуклина НГС и завершила разговор.

Первый вице-губернатор региона Юрий Петухов, который курирует направление культуры, также воздержался от комментариев.

— Комментировать кадровые назначения — прерогатива губернатора, — сказал НГС Петухов.

Кресло министра культуры Новосибирской области пустует с апреля 2022 года, когда губернатор Андрей Травников объявил об увольнении Натальи Ярославцевой. Исполняющим обязанности министра назначили Юрия Зимнякова — в статусе и.о. он работает и сейчас.

Юлия Шуклина — выпускница исторического факультета Новосибирского педагогического университета, окончила аспирантуру Института археологии и этнографии СО РАН. 1 марта 2023 года Шуклина возглавила Новосибирский краеведческий музей, в котором к тому времени работала 10 лет. Юлия Константиновна — кандидат исторических наук. Ей 40 лет, воспитывает двоих детей.

В сентябре 2023 года НГС уже называл Шуклину одним из претендентов на должность министра культуры Новосибирской области.

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Министерство культуры Краеведческий музей Кадры Назначение Юрий Петухов Новосибирская область
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