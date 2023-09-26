«Неужели кто-то хочет голову в петлю совать?» Кто возглавит новосибирский минкульт — кресло пустует больше года

В апреле 2022 года Новосибирская область осталась без министра культуры. Губернатор Андрей Травников объявил об увольнении Натальи Ярославцевой, а исполняющим обязанности стал Юрий Зимняков. В этом статусе он и проработал до отставки правительства после выборов губернатора. В конце августа в кулуарах начались разговоры, что за кресло началась борьба разных групп влияния. НГС побеседовал с экспертами, а также с возможными кандидатами на этот пост.
Анна Терешкова
Одной из главных претенденток на пост нового министра культуры эксперты называют вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову. У нее есть опыт именно административной работы и несколько крупных реализованных проектов на счету. Отметим, что чиновница в последние полгода часто появляется на рабочих встречах с губернатором Андреем Травниковым.
— Мэрию скорее всего ждут серьезные изменения, — отметил источник НГС в сфере культуры. — Поэтому при поддержке определенной группы влияния ее кандидатуру предлагают на пост министра.
В ответ на вопрос корреспондента НГС Анна Терешкова призналась, что «слухов сейчас ходит много» и она про них знает.
— Давно должность именно и.о., и многих людей опрашивают, но не хотелось бы усиливать какие-то слухи. Я не хочу никак это комментировать. И считаю, что правительство сейчас работает в очень хорошем режиме, и раздражать людей слухами о назначениях некорректно, — отметила Анна Терешкова.
Екатерина Болдырева
Директор Новосибирского государственного художественного музея также может быть в списках кандидатов. Екатерина Болдырева стала руководить учреждением в мае 2021 года. Кроме того, она сейчас является региональным координатором проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».
— Ее кандидатуру мог предложить Александр Карелин, а поддержать другие влиятельные однопартийцы, — отметил источник НГС.
На вопросы корреспондента НГС Екатерина Болдырева отвечать отказалась.
— Я такие вещи комментировать не буду. Звоните по другим вопросам — я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, касающиеся музея и искусств, — сказала Екатерина Болдырева.
Юлия Шуклина
В марте этого года новым директором Новосибирского краеведческого музея стала Юлия Шуклина, а до назначения на эту должность 10 лет проработала там в должности заместителя директора.
Эксперты уверены, что ее кандидатуру на пост министра могут рассматривать благодаря большому административному опыту, а также рекомендациям со стороны первого заместителя губернатора Юрия Петухова.
— Никакие эксперты со мной насчет этого разговоры не вели. Никакой официальной позиции у меня нет. И предложений не поступало. Хотела бы я его получить — странный вопрос. Неужели кто-то хочет голову в петлю совать? В целом не готова комментировать, потому что сплетни я не комментирую, — объяснила Юлия Шуклина.
Анатолий Кубанов
Худрук Новосибирского драматического театра и депутат Заксобрания Анатолий Кубанов тоже был в списке экспертов о возможных кандидатах. Но в разговоре с корреспондентом НГС он заверил, что такой пост ему точно не подойдет.
— Я никогда не претендовал на пост министра культуры. Министром должен быть блистательный администратор, человек, глубоко разбирающийся в бюджетных отношениях, который имеет большой многолетний опыт организационной работы. Мне эта работа не близка, — отметил Анатолий Кубанов. — Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не хочу быть министром культуры. Театр для меня — это концентрат жизни. Я на своем месте.
Юрий Зимняков
Последний в списке экспертов, но не последний по влиянию и возможностям — это и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
— Работу он успел выстроить и четко понимает, что входит в обязанности министра, — отметил один из экспертов. — Министр культуры должен выполнять большую хозяйственную работу, а не театрами с музеями рулить.
Со специалистом согласен и Анатолий Кубанов.
— Я убежден, что сегодня в министерстве культуры достаточно профессиональные сотрудники. На своем месте весьма эффективно управляет Юрий Васильевич Зимняков — человек, который столько коллизий решал самых непростых, принимал административно-кадровые решения и делал это весьма убедительно. И, на мой взгляд, вполне справляется с работой министра, — подчеркнул Анатолий Кубанов.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос к Юрию Зимнякову с просьбой прокомментировать возможное назначение.
Что говорил Андрей Травников о назначениях
Во время оперативного совещания 18 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о кадровой политике.
— Все члены правительства, заместители губернатора, заместители председателя правительства, министры продолжают свою работу в статусе временно исполняющих обязанности — это требование федерального закона и устава области. При этом хочу отметить, что в ближайшее время никаких кадровых решений не планируется, поэтому все продолжают свою работу без пауз и раскачки. Тем более, что текущие задачи понятны. Их достаточно много: завершение ремонтного и строительного сезона, подготовка к началу отопительного сезона, — подчеркнул Андрей Травников. — Кадровые решения были и, конечно, будут, но не в формате срочных и точно не привязаны к событию вступления в должность действующего и вновь переизбранного губернатора.
Андрей Травников неоднократно заявлял, что никогда не анонсирует кадровые решения. Но редакция все равно отправила официальный запрос с просьбой прояснить этот вопрос.
Правительство Новосибирской области сложило свои полномочия с 15 сентября после выборов губернатора.