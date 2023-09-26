«Неужели кто-то хочет голову в петлю совать?» Кто возглавит новосибирский минкульт — кресло пустует больше года

Анна Терешкова

Одной из главных претенденток на пост нового министра культуры эксперты называют вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову. У нее есть опыт именно административной работы и несколько крупных реализованных проектов на счету. Отметим, что чиновница в последние полгода часто появляется на рабочих встречах с губернатором Андреем Травниковым.

— Мэрию скорее всего ждут серьезные изменения, — отметил источник НГС в сфере культуры. — Поэтому при поддержке определенной группы влияния ее кандидатуру предлагают на пост министра.