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«Неужели кто-то хочет голову в петлю совать?» Кто возглавит новосибирский минкульт — кресло пустует больше года

В кулуарах называют сразу несколько кандидатур — НГС поговорил с возможными претендентами на пост

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Эксперты называют как минимум четыре кандидатуры, которые рассматривают в правительстве

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В апреле 2022 года Новосибирская область осталась без министра культуры. Губернатор Андрей Травников объявил об увольнении Натальи Ярославцевой, а исполняющим обязанности стал Юрий Зимняков. В этом статусе он и проработал до отставки правительства после выборов губернатора. В конце августа в кулуарах начались разговоры, что за кресло началась борьба разных групп влияния. НГС побеседовал с экспертами, а также с возможными кандидатами на этот пост.

Анна Терешкова

Одной из главных претенденток на пост нового министра культуры эксперты называют вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову. У нее есть опыт именно административной работы и несколько крупных реализованных проектов на счету. Отметим, что чиновница в последние полгода часто появляется на рабочих встречах с губернатором Андреем Травниковым.

— Мэрию скорее всего ждут серьезные изменения, — отметил источник НГС в сфере культуры. — Поэтому при поддержке определенной группы влияния ее кандидатуру предлагают на пост министра.

В ответ на вопрос корреспондента НГС Анна Терешкова призналась, что «слухов сейчас ходит много» и она про них знает.

— Давно должность именно и.о., и многих людей опрашивают, но не хотелось бы усиливать какие-то слухи. Я не хочу никак это комментировать. И считаю, что правительство сейчас работает в очень хорошем режиме, и раздражать людей слухами о назначениях некорректно, — отметила Анна Терешкова.

Екатерина Болдырева

На инаугурации губернатора Новосибирской области Екатерина Болдырева стоит справа. Второй справа — и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков

На инаугурации губернатора Новосибирской области Екатерина Болдырева стоит справа. Второй справа — и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков

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Директор Новосибирского государственного художественного музея также может быть в списках кандидатов. Екатерина Болдырева стала руководить учреждением в мае 2021 года. Кроме того, она сейчас является региональным координатором проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

— Ее кандидатуру мог предложить Александр Карелин, а поддержать другие влиятельные однопартийцы, — отметил источник НГС.

На вопросы корреспондента НГС Екатерина Болдырева отвечать отказалась.

— Я такие вещи комментировать не буду. Звоните по другим вопросам — я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, касающиеся музея и искусств, — сказала Екатерина Болдырева.

Юлия Шуклина

Юлия Шуклина — опытный управленец

Юлия Шуклина — опытный управленец

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В марте этого года новым директором Новосибирского краеведческого музея стала Юлия Шуклина, а до назначения на эту должность 10 лет проработала там в должности заместителя директора.

Эксперты уверены, что ее кандидатуру на пост министра могут рассматривать благодаря большому административному опыту, а также рекомендациям со стороны первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

— Никакие эксперты со мной насчет этого разговоры не вели. Никакой официальной позиции у меня нет. И предложений не поступало. Хотела бы я его получить — странный вопрос. Неужели кто-то хочет голову в петлю совать? В целом не готова комментировать, потому что сплетни я не комментирую, — объяснила Юлия Шуклина.

Анатолий Кубанов

Худрук Новосибирского драматического театра и депутат Заксобрания Анатолий Кубанов тоже был в списке экспертов о возможных кандидатах. Но в разговоре с корреспондентом НГС он заверил, что такой пост ему точно не подойдет.

— Я никогда не претендовал на пост министра культуры. Министром должен быть блистательный администратор, человек, глубоко разбирающийся в бюджетных отношениях, который имеет большой многолетний опыт организационной работы. Мне эта работа не близка, — отметил Анатолий Кубанов. — Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не хочу быть министром культуры. Театр для меня — это концентрат жизни. Я на своем месте.

Юрий Зимняков

Эксперты отмечают, что Юрию Зимнякову удалось наладить работу ведомства. Но статус и.о. мешает полностью реализовать потенциал

Эксперты отмечают, что Юрию Зимнякову удалось наладить работу ведомства. Но статус и.о. мешает полностью реализовать потенциал

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Последний в списке экспертов, но не последний по влиянию и возможностям — это и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

— Работу он успел выстроить и четко понимает, что входит в обязанности министра, — отметил один из экспертов. — Министр культуры должен выполнять большую хозяйственную работу, а не театрами с музеями рулить.

Со специалистом согласен и Анатолий Кубанов.

— Я убежден, что сегодня в министерстве культуры достаточно профессиональные сотрудники. На своем месте весьма эффективно управляет Юрий Васильевич Зимняков — человек, который столько коллизий решал самых непростых, принимал административно-кадровые решения и делал это весьма убедительно. И, на мой взгляд, вполне справляется с работой министра, — подчеркнул Анатолий Кубанов.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос к Юрию Зимнякову с просьбой прокомментировать возможное назначение.

Что говорил Андрей Травников о назначениях

После выборов губернатора правительство ушло в отставку. Сейчас все министры работают в статусе и.о.

После выборов губернатора правительство ушло в отставку. Сейчас все министры работают в статусе и.о.

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Во время оперативного совещания 18 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о кадровой политике.

— Все члены правительства, заместители губернатора, заместители председателя правительства, министры продолжают свою работу в статусе временно исполняющих обязанности — это требование федерального закона и устава области. При этом хочу отметить, что в ближайшее время никаких кадровых решений не планируется, поэтому все продолжают свою работу без пауз и раскачки. Тем более, что текущие задачи понятны. Их достаточно много: завершение ремонтного и строительного сезона, подготовка к началу отопительного сезона, — подчеркнул Андрей Травников. — Кадровые решения были и, конечно, будут, но не в формате срочных и точно не привязаны к событию вступления в должность действующего и вновь переизбранного губернатора.

Андрей Травников неоднократно заявлял, что никогда не анонсирует кадровые решения. Но редакция все равно отправила официальный запрос с просьбой прояснить этот вопрос.

Правительство Новосибирской области сложило свои полномочия с 15 сентября после выборов губернатора.

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