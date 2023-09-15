Правительство Новосибирской области слагает свои полномочия

Правительство Новосибирской области слагает полномочия с 15 сентября. Вопрос об этом рассмотрели на его внеочередном заседании.
На сайте областной администрации объяснили, что такое решение приняли в соответствии с Федеральным законом. Новое правительство сформируют в течение месяца.
— Вся кадровая работа будет продолжаться в плановом порядке, продолжаем трудиться и выполнять все задачи, которые перед нами стоят, и которые мы с вами согласовали, — объяснил губернатор Андрей Травников.
Таким образом правительство слагает полномочия 15 сентября, но продолжает действовать до создания нового.
Постановление о сложении полномочий правительства Новосибирской области пока не подписано.
15 сентября, в Концертном зале Каца прошла инаугурация губернатора Андрея Травникова. На присягу пришли депутаты Заксобрания, экс-губернатор, ресторатор, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Зрители попали в объективы камер НГС.