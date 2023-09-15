Бывшие губернаторы, ресторатор Иванов, шикарная дама в розовом: фоторепортаж из зала, где давал клятву Андрей Травников

Сегодня, 15 сентября, в Концертном зале Каца прошла инаугурация губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. На прошлой неделе он выиграл выборы и набрал 75,72% голосов.
На инаугурации губернатору вручили удостоверение об избрании на должность. Андрей Травников принес губернаторскую присягу, пообещав уважать права и свободы граждан, соблюдать законы и отстаивать интересы Новосибирской области.
Как проходило мероприятие, какие гости пришли на церемонию — в фоторепортаже НГС.
На сцену также вышел Анатолий Серышев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе.
— Пять лет пролетели быстро. Сказать, что это была легкая прогулка — никак не получится. В это время происходили глобальные изменения в мире. В этих условиях пришлось быстро и динамично совершенствовать механизмы управления, взаимодействовать с законодательной властью и с бизнесом. Я думаю, в Новосибирской области это получилось очень хорошо. Мы вошли в строительство крупных объектов, — прочитал речь Анатолий Серышев.
С поздравлениями и напутствиями также выступили председатель Заксобрания Андрей Шимкив, сенатор Государственной Думы Александр Карелин, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, председатель Общественной палаты Галина Гриднева.
Андрей Травников также выступил с ответной речью.
— За прошедшие почти шесть лет я убедился на деле, что сообща сибиряки могут решить любые сложности. Масштабные проекты, которые мы запустили фактически с нуля в короткие сроки и успешно реализовали — лучший тому пример. Три последние года мы, как и вся страна, работаем в непростых условиях. Преодолевая возникшие трудности, мы открываем новые возможности для науки, инноваций, промышленности. Так, мы обосновались сразу в нескольких перспективных трендах России, — выступил Андрей Травников.
О том, как проходили выборы губератора в Новосибирской области, НГС рассказывал в онлайн-трансляции.