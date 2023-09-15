Бывшие губернаторы, ресторатор Иванов, шикарная дама в розовом: фоторепортаж из зала, где давал клятву Андрей Травников

На сцену также вышел Анатолий Серышев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе.



— Пять лет пролетели быстро. Сказать, что это была легкая прогулка — никак не получится. В это время происходили глобальные изменения в мире. В этих условиях пришлось быстро и динамично совершенствовать механизмы управления, взаимодействовать с законодательной властью и с бизнесом. Я думаю, в Новосибирской области это получилось очень хорошо. Мы вошли в строительство крупных объектов, — прочитал речь Анатолий Серышев.