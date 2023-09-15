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Бывшие губернаторы, ресторатор Иванов, шикарная дама в розовом: фоторепортаж из зала, где давал клятву Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области принес присягу во время церемонии вступления в должность

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В холле перед церемонией были замечены гостьи в ярких образах

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Сегодня, 15 сентября, в Концертном зале Каца прошла инаугурация губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. На прошлой неделе он выиграл выборы и набрал 75,72% голосов.

На инаугурации губернатору вручили удостоверение об избрании на должность. Андрей Травников принес губернаторскую присягу, пообещав уважать права и свободы граждан, соблюдать законы и отстаивать интересы Новосибирской области.

Как проходило мероприятие, какие гости пришли на церемонию — в фоторепортаже НГС.

Церемония длилась чуть больше 40 минут, Андрей Травников провел на сцене примерно 20 минут

Церемония длилась чуть больше 40 минут, Андрей Травников провел на сцене примерно 20 минут

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Заметно, что некоторые зрители тщательно продумали свои образы

Заметно, что некоторые зрители тщательно продумали свои образы

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Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо напомнила результаты выборов

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо напомнила результаты выборов

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На сцену также вышел Анатолий Серышев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе.

— Пять лет пролетели быстро. Сказать, что это была легкая прогулка — никак не получится. В это время происходили глобальные изменения в мире. В этих условиях пришлось быстро и динамично совершенствовать механизмы управления, взаимодействовать с законодательной властью и с бизнесом. Я думаю, в Новосибирской области это получилось очень хорошо. Мы вошли в строительство крупных объектов, — прочитал речь Анатолий Серышев.

С поздравлениями и напутствиями также выступили председатель Заксобрания Андрей Шимкив, сенатор Государственной Думы Александр Карелин, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, председатель Общественной палаты Галина Гриднева.

Андрею Травникову вручили удостоверение об избрании на должность

Андрею Травникову вручили удостоверение об избрании на должность

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Андрей Травников также выступил с ответной речью.

— За прошедшие почти шесть лет я убедился на деле, что сообща сибиряки могут решить любые сложности. Масштабные проекты, которые мы запустили фактически с нуля в короткие сроки и успешно реализовали — лучший тому пример. Три последние года мы, как и вся страна, работаем в непростых условиях. Преодолевая возникшие трудности, мы открываем новые возможности для науки, инноваций, промышленности. Так, мы обосновались сразу в нескольких перспективных трендах России, — выступил Андрей Травников.

Церемония собрала полный зал

Церемония собрала полный зал

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Бывший губернатор НСО Василий Юрченко и депутат Заксобрания Ирина Диденко встретились на инаугурации

Бывший губернатор НСО Василий Юрченко и депутат Заксобрания Ирина Диденко встретились на инаугурации

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Виктор Толоконский, который прежде возглавлял Новосибирскую область, выглядел довольным

Виктор Толоконский, который прежде возглавлял Новосибирскую область, выглядел довольным

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В объектив нашего фотографа попал и ресторатор Денис Иванов

В объектив нашего фотографа попал и ресторатор Денис Иванов

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В филармонию прибыл митрополит Новосибирский и Бердский Никодим — он также поднимался на сцену, чтобы напутствовать губернатора

В филармонию прибыл митрополит Новосибирский и Бердский Никодим — он также поднимался на сцену, чтобы напутствовать губернатора

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Министр здравоохранения Константин Хальзов был в хорошем настроении

Министр здравоохранения Константин Хальзов был в хорошем настроении

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Бывший министр образования Сергей Федорчук возглавляет сейчас областной департамент молодежной политики

Бывший министр образования Сергей Федорчук возглавляет сейчас областной департамент молодежной политики

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Сенатор Александр Карелин поздравил губернатора и партию «Единая Россия»

Сенатор Александр Карелин поздравил губернатора и партию «Единая Россия»

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Вице-губернатор Юрий Петухов (справа) тоже в хорошем расположении духа

Вице-губернатор Юрий Петухов (справа) тоже в хорошем расположении духа

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Флаги области и страны торжественно внесли в зал в начале церемонии

Флаги области и страны торжественно внесли в зал в начале церемонии

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О том, как проходили выборы губератора в Новосибирской области, НГС рассказывал в онлайн-трансляции.

ГубернаторНовосибирская областьФилармонияФоторепортаж
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