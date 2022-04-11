«Ее вахта заканчивается»: губернатор НСО объявил об отставке Ярославцевой с поста министра культуры

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании
— Последние два года в сфере культуры были достаточно сложными из-за пандемии. Но Наталья Васильевна многое сделала для развития отрасли, причем во всех направлениях. На днях мы с ней приняли совместное решение, что ее вахта на культурном фронте заканчивается, мы договаривались как раз на два года. Наталья Васильевна возвращается на прежнюю работу в сферу образования. Хочется пожелать ей успехов и здоровья. Исполнять обязанности министра культуры будет Юрий Зимняков, — сказал Травников.
Источники НГС еще на прошлой неделе сообщали о том, что Ярославцева покидает свой пост, однако официально эту информацию редакции не подтверждали. Сама министр не отвечала на звонки, в правительстве заявили, что приказа об увольнении еще не видели.
За последние несколько месяцев Министерство культуры попало в несколько серьезных скандалов. В конце 2021 года в отношении директора Центра креативных индустрий и известного новосибирского шоумена Виктора Буланкина было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется мошенничество с бюджетными средствами.
В марте этого года была уволена директор «Первого театра» Юлия Чурилова. Как писали в телеграм-каналах, причиной этого решения могла стать постановка на украинском языке «Юдифь», которая должна была пройти в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Один. Два. Три». Постановку отменили, а Чурилову решением Минкульта уволили. НГС неоднократно пытался получить комментарий по этому кадровому решению, однако пояснения Минкульта оказались малосодержательными.
Ранее Наталья Ярославцева уже возглавляла региональный Минкульт с 2010 по 2013 год. Тогда она написала заявление об уходе по собственному желанию,