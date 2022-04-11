«Ее вахта заканчивается»: губернатор НСО объявил об отставке Ярославцевой с поста министра культуры

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 11 апреля объявил об увольнении министра культуры Натальи Ярославцевой.

— Последние два года в сфере культуры были достаточно сложными из-за пандемии. Но Наталья Васильевна многое сделала для развития отрасли, причем во всех направлениях. На днях мы с ней приняли совместное решение, что ее вахта на культурном фронте заканчивается, мы договаривались как раз на два года. Наталья Васильевна возвращается на прежнюю работу в сферу образования. Хочется пожелать ей успехов и здоровья. Исполнять обязанности министра культуры будет Юрий Зимняков, — сказал Травников.

