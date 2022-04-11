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СрочноГубернатор объявил об отставке министра культуры
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«Ее вахта заканчивается»: губернатор НСО объявил об отставке Ярославцевой с поста министра культуры

Заявление об увольнении подписал Андрей Травников

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Наталья Ярославцева дважды вошла в одну реку, ранее она уже была министром культуры региона

Наталья Ярославцева дважды вошла в одну реку, ранее она уже была министром культуры региона

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 11 апреля объявил об увольнении министра культуры Натальи Ярославцевой.

— Последние два года в сфере культуры были достаточно сложными из-за пандемии. Но Наталья Васильевна многое сделала для развития отрасли, причем во всех направлениях. На днях мы с ней приняли совместное решение, что ее вахта на культурном фронте заканчивается, мы договаривались как раз на два года. Наталья Васильевна возвращается на прежнюю работу в сферу образования. Хочется пожелать ей успехов и здоровья. Исполнять обязанности министра культуры будет Юрий Зимняков, — сказал Травников.

Источники НГС еще на прошлой неделе сообщали о том, что Ярославцева покидает свой пост, однако официально эту информацию редакции не подтверждали. Сама министр не отвечала на звонки, в правительстве заявили, что приказа об увольнении еще не видели.

За последние несколько месяцев Министерство культуры попало в несколько серьезных скандалов. В конце 2021 года в отношении директора Центра креативных индустрий и известного новосибирского шоумена Виктора Буланкина было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется мошенничество с бюджетными средствами.

В марте этого года была уволена директор «Первого театра» Юлия Чурилова. Как писали в телеграм-каналах, причиной этого решения могла стать постановка на украинском языке «Юдифь», которая должна была пройти в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Один. Два. Три». Постановку отменили, а Чурилову решением Минкульта уволили. НГС неоднократно пытался получить комментарий по этому кадровому решению, однако пояснения Минкульта оказались малосодержательными.

Ранее Наталья Ярославцева уже возглавляла региональный Минкульт с 2010 по 2013 год. Тогда она написала заявление об уходе по собственному желанию, 24 сентября 2013 года губернатор НСО Василий Юрченко подписал его. По одной из версий, причиной увольнения, как писал НГС семь лет назад, стало намерение областного правительства сократить расходы на культуру, по другой — развитие ДК «Строитель», которое Наталья Ярославцева не поддерживала. В июле Наталья Ярославцева снова стала министром культуры НСО.

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