Минкульт НСО уволил директора «Первого театра», где планировался спектакль на украинском (его отменили)

Директор Молодежного драматического театра «Первый театр» Юлия Чурилова уволена с 17 марта. Как уточнила НГС сама Чурилова, эту новость ей сообщил 15 марта заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.



— «Первый театр» — областной. И у учредителя — министерства культуры — есть право уволить руководителя в любой момент, без объяснения причин. Учредитель воспользовался этим правом. <…> Исполняющий обязанности министра культуры Юрий Васильевич Зимняков мне об этом объявил. Он исполняет обязанности министра культуры Натальи Ярославцевой, которая в отпуске, — пояснила корреспонденту НГС Чурилова.