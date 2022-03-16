Минкульт НСО уволил директора «Первого театра», где планировался спектакль на украинском (его отменили)

Директор Молодежного драматического театра «Первый театр» Юлия Чурилова уволена с 17 марта. Как уточнила НГС сама Чурилова, эту новость ей сообщил 15 марта заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
— «Первый театр» — областной. И у учредителя — министерства культуры — есть право уволить руководителя в любой момент, без объяснения причин. Учредитель воспользовался этим правом. <…> Исполняющий обязанности министра культуры Юрий Васильевич Зимняков мне об этом объявил. Он исполняет обязанности министра культуры Натальи Ярославцевой, которая в отпуске, — пояснила корреспонденту НГС Чурилова.
По словам руководителя «Первого театра», ей не озвучили причину увольнения. Но за несколько дней до этого в анонимных телеграм-каналах критиковали позицию Чуриловой о происходящем в стране и постановку на украинском языке «Юдифь», которая должна была пройти в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Один. Два. Три».
— Я предполагаю, что это может быть связано. О моем увольнении тоже написали телеграм-каналы за некоторое время до [увольнения]. <…> До информации об увольнении мне стало известно о переносе фестиваля на четвертый квартал 2022 года, — рассказала Чурилова.
Прокомментировать ситуацию в Министерстве культуры НСО оперативно не смогли, попросили отправить им запрос.
V Всероссийский фестиваль камерных театров «Один. Два. Три», организованный Министерством культуры НСО и «Первым театром», должен был пройти в Новосибирске на различных театральных площадках с 20 по 27 марта. В конкурсную программу вошло 12 спектаклей театров разных городов страны. Фестиваль проводится в рамках нацпроекта «Культура». Эта информация была на сайте «Первого театра», но уже удалена.
Спектакль «Юдифь» петербургского режиссера Бориса Павловича — участник фестивалей «Территория», «Реальный театр», «МОНОfest» (лауреат III степени), «Мандельштамфест». Номинирован на «Золотую маску-2022» в категории «Драма/Спектакль малой формы». Спектакль поставлен в 2021 году и основан на тексте драматурга Клима (Владимира Клименко), написанном на украинском языке. «Юдифь» — художественное осмысление ветхозаветной истории в виде личных заметок женщины, которая стоит перед сложнейшим выбором: убить Олоферна, который по сюжету пьесы оказывается ее возлюбленным, или предать и погубить свою родину.
В марте 2021 года НГС рассказал, как правительство Новосибирской области на площадке «Дома Актера» решило создать новый театр — Новосибирский драматический. Руководителями нового учреждения культуры стали два друга-политика с неоднозначным прошлым.