Новосибирцы сами залатали ямы на разбитой дороге на Восходе — в мэрии рассказали, как их могут наказать

Разбитая дорога у дома №46 на улице Восход Источник: читатель НГС Евгений











Мэрия Новосибирска отремонтирует участок дороги рядом с домом №46 на улице Восход, жители которого самостоятельно залатали несколько самых крупных ям. Информацию об этом НГС сообщили в пресс-центре муниципалитета.



В мэрии Новосибирска рассказали, что получали одно обращение от граждан по поводу неудовлетворительного состояния дорожного полота. За содержание данного участка отвечает МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение №1», ремонт планируется провести летом 2024 года.



Также в ответе на запрос НГС сказано, что граждане не могут самостоятельно проводить ремонт дорог без специального разрешения.



— Непрофессиональный ремонт дорожного полотна может быть опасен. Специальной статьи, предусматривающей наказание за самовольный ремонт дороги, не существует. Однако есть нормы, которыми в подобных случаях пользуются сотрудники правоохранительных органов. Самая распространенная из них — статья 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), — сообщили в мэрии Новосибирска.



По данной статье штраф для граждан составляет от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. В мэрии отметили, что если из-за некачественного ремонта дороги пострадают люди или их имущество, то те, кто проводил работы, могут быть привлечены и к уголовной ответственности по 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

