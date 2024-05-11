НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

ю-з.

 745мм 53%
Подробнее
0 Пробки
USD 91,82
EUR 98,95
Реклама

СРОЧНО

Новосибирск накрыло зеленой пылью

Выбираем лучший бизнес вместе
Производят земляки
Миллиард на котлетах
Куда отправить ребенка летом
Улица Богаткова в 90-е
Электричка в Академе
История узницы Дахау
Как уберечь дачу от пожара
НГС в Telegram
Дороги и транспорт эксклюзив Новосибирцы сами залатали ямы на разбитой дороге на Восходе — в мэрии рассказали, как их могут наказать

Новосибирцы сами залатали ямы на разбитой дороге на Восходе — в мэрии рассказали, как их могут наказать

Участок дороги стоит в плане на ремонт на лето 2024 года

154
1 комментарий
Разбитая дорога у дома №46 на улице Восход

Мэрия Новосибирска отремонтирует участок дороги рядом с домом №46 на улице Восход, жители которого самостоятельно залатали несколько самых крупных ям. Информацию об этом НГС сообщили в пресс-центре муниципалитета.

В мэрии Новосибирска рассказали, что получали одно обращение от граждан по поводу неудовлетворительного состояния дорожного полота. За содержание данного участка отвечает МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение №1», ремонт планируется провести летом 2024 года.

Также в ответе на запрос НГС сказано, что граждане не могут самостоятельно проводить ремонт дорог без специального разрешения.

— Непрофессиональный ремонт дорожного полотна может быть опасен. Специальной статьи, предусматривающей наказание за самовольный ремонт дороги, не существует. Однако есть нормы, которыми в подобных случаях пользуются сотрудники правоохранительных органов. Самая распространенная из них — статья 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), — сообщили в мэрии Новосибирска.

По данной статье штраф для граждан составляет от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. В мэрии отметили, что если из-за некачественного ремонта дороги пострадают люди или их имущество, то те, кто проводил работы, могут быть привлечены и к уголовной ответственности по 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

Новосибирцы привыкли ругать дороги в городе, но нельзя не отметить, что за последние десятилетия ситуация сильно изменилась. Посмотрите, как выглядела дорога на Бориса Богаткова 30 лет назад и что с ней стало сейчас.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Дороги Мэрия Новосибирска
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

макс,  39

Jura,  45

Николай,  75

Eleonora,  29

Денис,  32

Олег,  48

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление