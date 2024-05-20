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Происшествия Новосибирского хирурга признали виновным в халатности после смерти двухлетней девочки

Новосибирского хирурга признали виновным в халатности после смерти двухлетней девочки

Следствие считает, врач проигнорировал клиническую картину

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Аделина Кинчарова умерла в больнице 20 января 2020 года

В Новосибирске врача Дмитрия Аксенова, которого судили после смерти двухлетней Аделины Кинчаровой, признали виновным в халатности. Ему назначили 3 года лишения свободы условно, а также на 2,5 года забрали право заниматься врачебной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Ранее НГС уже рассказывал историю Аделины. Она умерла в 2020 году, после чего на скамью подсудимых попал хирург Городской детской больницы скорой помощи Дмитрий Аксенов — его обвиняли по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В деле долго не могли поставить точку, родителей возмущали нестыковки в диагнозе. Подробнее обо всем этом можно прочитать здесь.

По версии следствия и суда, экс-врач был в приемном отделении больницы, когда туда привезли Кинчарову, но по результатам исследования установил не тот диагноз и проигнорировал симптомы, которые объективно указывали на кишечную непроходимость.

— В связи с этим не провел экстренное вмешательство и не организовал его незамедлительное проведение. Необоснованно отказал ребенку в госпитализации в хирургическое отделение детской больницы и провел перетранспортировку в другую клинику, — говорится в сообщении СУ СК Новосибирской области.

Как отмечает пресс-служба областной прокуратуры, на судебном заседании государственный обвинитель просил назначить Аксенову 4 года в исправительной колонии общего режима. Но в итоге был выбран условный срок. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее СК возбудил дело о смерти ребенка в больнице — мальчик попал в реанимацию после укуса клеща.

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ПО ТЕМЕ
Аделина Кинчарова Новосибирск Врач Уголовное дело Приговор
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