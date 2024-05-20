Новосибирского хирурга признали виновным в халатности после смерти двухлетней девочки

Аделина Кинчарова умерла в больнице 20 января 2020 года Источник: Елена Кинчарова











В Новосибирске врача Дмитрия Аксенова, которого судили после смерти двухлетней Аделины Кинчаровой, признали виновным в халатности. Ему назначили 3 года лишения свободы условно, а также на 2,5 года забрали право заниматься врачебной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.



Ранее НГС уже рассказывал историю Аделины. Она умерла в 2020 году, после чего на скамью подсудимых попал хирург Городской детской больницы скорой помощи Дмитрий Аксенов — его обвиняли по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В деле долго не могли поставить точку, родителей возмущали нестыковки в диагнозе. Подробнее обо всем этом можно прочитать здесь.

По версии следствия и суда, экс-врач был в приемном отделении больницы, когда туда привезли Кинчарову, но по результатам исследования установил не тот диагноз и проигнорировал симптомы, которые объективно указывали на кишечную непроходимость.



— В связи с этим не провел экстренное вмешательство и не организовал его незамедлительное проведение. Необоснованно отказал ребенку в госпитализации в хирургическое отделение детской больницы и провел перетранспортировку в другую клинику, — говорится в сообщении СУ СК Новосибирской области.



Как отмечает пресс-служба областной прокуратуры, на судебном заседании государственный обвинитель просил назначить Аксенову 4 года в исправительной колонии общего режима. Но в итоге был выбран условный срок. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее СК возбудил дело о смерти ребенка в больнице — мальчик попал в реанимацию после укуса клеща.