Изъята медицинская документация: СК возбудил дело о смерти ребенка в больнице

Следственный комитет сегодня возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в больнице. 15-летний подросток скончался 26 июня 2023 года в больнице. 15-летний подросток скончался 26 июня 2023 года.
Причиной смерти, как раньше рассказывал отец мальчика, стало кровотечение, при этом подросток шел на поправку.
— Никита пришел в себя, с ним работали неврологи. Он сам садился, сам ел, отвечал на вопросы. В понедельник, 25 июня, его должны были перевести в палату. Я обрадовался. В пятницу, 23 июня, привез ему компотов, домашней еды. Но там начались праздники — День города, и на выходных, видимо, многих специалистов не было, — рассказывал журналистам НГС отец школьника.
При этом у ребенка оставалась трахеостома. При ее чистке медики, по мнению родителей, могли травмировать горло и спровоцировать кровотечение, которое и стало причиной смерти ребенка. Сейчас их подозрения проверяют следователи СК, которые возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
— Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъята вся необходимая медицинская документация для полного всестороннего исследования причины смерти ребенка, — сообщили в ведомстве.
Ранее НГС писал о том, что мать обвинила медиков в смерти своего годовалого сына. Женщина была уверена, что малышу изначально поставили неверный диагноз.