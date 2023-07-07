Изъята медицинская документация: СК возбудил дело о смерти ребенка в больнице

Причиной смерти, как раньше рассказывал отец мальчика, стало кровотечение, при этом подросток шел на поправку.

— Никита пришел в себя, с ним работали неврологи. Он сам садился, сам ел, отвечал на вопросы. В понедельник, 25 июня, его должны были перевести в палату. Я обрадовался. В пятницу, 23 июня, привез ему компотов, домашней еды. Но там начались праздники — День города, и на выходных, видимо, многих специалистов не было, — рассказывал журналистам НГС отец школьника.