«Был укус клеща или просто наползание»: в новосибирской больнице умер ребенок

— За прививки родители отвечают, только по их согласию. Может, где-то ставили, при мне он в школе не ставил никаких прививок от клеща, — ответил классный руководитель.



Ребенок попал в больницу на каникулах, поэтому классный руководитель узнал о ситуации от медсестры: в школу пришла информация о том, что мальчик лежит в больнице. А о самой трагедии учитель узнал от родителей одноклассников.



— Был ли сам факт укуса клеща, я не знаю. Я вчера был на прощании: отец не сказал, что прям укус был, возможно, просто наползание. Такие клещи стали, что достаточно уже просто наползти и симптомы возникают, — говорит учитель.

