«Был укус клеща или просто наползание»: в новосибирской больнице умер ребенок

В Новосибирской больнице умер ребенок — предположительно, из-за осложнений после клещевого энцефалита.
Об этом редакции НГС сообщил источник: по его словам, семиклассник умер в больнице
Журналист НГС попросил подтвердить этот факт пресс-секретаря регионального Минздрава Светлану Шуваеву, но получил отказ. На вопросы, был ли привит школьник и какие именно осложнения у него были, пресс-секретарь тоже не ответила, ссылаясь на врачебную тайну. В пресс-службе СК информации об этом случае на данный момент нет. Журналист НГС также направил запрос для уточнения информации в региональный Роспотребнадзор.
Классный руководитель школьника в разговоре с НГС подтвердил информацию о смерти. Но был ли ребенок привит от клещевого энцефалита, учитель не знает.
— За прививки родители отвечают, только по их согласию. Может, где-то ставили, при мне он в школе не ставил никаких прививок от клеща, — ответил классный руководитель.
Ребенок попал в больницу на каникулах, поэтому классный руководитель узнал о ситуации от медсестры: в школу пришла информация о том, что мальчик лежит в больнице. А о самой трагедии учитель узнал от родителей одноклассников.
— Был ли сам факт укуса клеща, я не знаю. Я вчера был на прощании: отец не сказал, что прям укус был, возможно, просто наползание. Такие клещи стали, что достаточно уже просто наползти и симптомы возникают, — говорит учитель.
Точной информации об осложнениях у классного руководителя нет, но, по его информации, у ребенка появились симптомы, похожие на менингит:
— А потом осложнения пошли. Умер от потери крови.
Сейчас классный руководитель занимается сбором материальной помощи семье.
Источник в сфере медицины — врач, пожелавший остаться анонимным, прокомментировал имеющуюся у журналиста информацию:
— При отсутствии факта укуса с такой клиникой это, скорее всего, не клещевой энцефалит. Для него геморрагический синдром (склонность к кровоточивости слизистых оболочек и кожной геморрагии — скоплению крови, излившейся из кровеносных сосудов или полостей сердца в полости тела или окружающие ткани. — Прим. ред.) не характерен.
Чаще всего при клещевом энцефалите умирают от поражения ЦНС или от параличей дыхательной мускулатуры.
Ранее мы рассказывали о сибиряке, который провел в реанимации двое суток и умер от клещевого энцефалита.