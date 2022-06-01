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СрочноПервая смерть после укуса клеща в НСО в 2022 году
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Провел в реанимации двое суток: новосибирец умер после укуса клеща

Первый летальный исход от клещевого энцефалита зарегистрирован в Новосибирской области в 2022 году

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В 2022 году количество зарегистрированных укусов клещей в Новосибирской области резко выросло по сравнению с прошлым годом

В 2022 году количество зарегистрированных укусов клещей в Новосибирской области резко выросло по сравнению с прошлым годом

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В Бердске от клещевого энцефалита скончался житель Новосибирска: он поздно обратился к медикам после укуса, и врачи не смогли спасти ему жизнь.

— Мужчина проживал в одном из дачных сообществ Бердска. Он был доставлен в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Ему сразу был поставлен диагноз «клещевой энцефалит», но само обращение в больницу было достаточно поздним, — сообщил НГС специалист по связям с общественностью ЦГБ Бердска Аркадий Ефимович.

Точную дату укуса клеща медикам так и не удалось установить. Мужчина провел в реанимации двое суток, но медики не смогли спасти ему жизнь. 22 мая он скончался. По данным пресс-службы ЦГБ, от энцефалита сибиряк не был привит.

По состоянию на 24 мая, более 5 тысяч жителей Новосибирской области обратились к специалистам по поводу укусов клещей с начала сезона.

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