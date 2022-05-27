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Более 5 тысяч новосибирцев покусали клещи с начала сезона

Больше всего укусов — в Ленинском районе Новосибирска

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От клещевого энцефалита наиболее эффективна вакцинация, а боррелиоз важно выявить и лечить в первые дни

От клещевого энцефалита наиболее эффективна вакцинация, а боррелиоз важно выявить и лечить в первые дни

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Более 5 тысяч жителей Новосибирской области обратились к специалистам по поводу укусов клещей с начала сезона. Об этом журналисту НГС сообщили в Роспотребнадзоре.

— По состоянию на 24 мая 2022 года нарастающим итогом с начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области обратились по поводу укусов клещей 5008 человек, из них 514 — дети до 14 лет, — ответили журналисту НГС в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что летальных исходов в результате заболевания клещевым вирусным энцефалитом в 2022 году не зарегистрировано.

Александр Щербатов, глава Роспотребнадзора области, 23 мая сообщал о 3099 случаях укусов клещей, среди которых у 14 человек обнаружили боррелиоз и у 8 — клещевой энцефалит. В Новосибирске больше всего укусов зарегистрировано в Ленинском и Дзержинском районах.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске запустили новое тестирование клеща в лаборатории, при котором можно выявить сразу пять инфекций.

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