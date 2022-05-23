«Число укусов выросло на 24%»: 8 человек в НСО заразились клещевым энцефалитом
Всего зарегистрировано 3099 случаев укуса клеща
В Новосибирской области зарегистрировано уже 8 случаев клещевого энцефалита. Об этом сообщил Александр Щербатов, глава Роспотребнадзора области, на оперативном совещании
— Продолжается эпидсезон по заболеваемости клещевыми инфекциями. С нарастающим итогом зарегистрировано 3099 случаев. Что больше 2021 года на 24%. Наибольшее число покусов дают Искитимский район, город Бердск, Ордынский район, — рассказал Александр Щербатов.
В Новосибирске больше всего укусов зарегистрировано в Ленинском и Дзержинском районах.
— Необходимо соблюдать меры профилактики. Заканчивать вакцинацию и проводить обработку, — напомнил глава Роспотребнадзора.
Всего, по данным Роспотребнадзора, в области обработано от клещей более 4 тысяч гектаров.
Этой весной количество укусов клещей в Новосибирской области выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в середине мая на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.