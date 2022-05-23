«Число укусов выросло на 24%»: 8 человек в НСО заразились клещевым энцефалитом

Этой весной количество укусов клещей в Новосибирской области выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в середине мая на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.