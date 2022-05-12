Количество укусов клеща в Новосибирской области выросло в 2 раза по сравнению с 2021 годом. В чем причина?
Сейчас двое пациентов находятся в реанимации с тяжелым течением клещевых инфекций
Этой весной количество укусов клещей в Новосибирской области выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.
— В этом году мы видим активизацию эпидемиологического процесса, в том числе по укусам. На текущий момент это практически в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. У нас зарегистрировано 1911 укусов клещей против 886 в прошлом году. Мы видим активность и резкий подъем обращений с укусами после майских праздников, — сказала Лада Самойлова.
По ее словам, рост количества укусов связан с ранней весной и активностью населения. Два года до этого новосибирцев сковывали антиковидные меры:
— Сейчас более свободный режим. Активность людей в майские праздники дает свой результат. Природа, праздники, погода и человеческий фактор, — перечислила Лада Самойлова.
Главный инфекционист региона Лариса Позднякова добавила, что сейчас в больницах региона находится 57 пациентов с подтвержденными клещевыми инфекциями, двое — в отделении реанимации. У них тяжелое течение клещевого риккетсиоза и энцефалита.
Среди клещей в Новосибирской области более распространен боррелиоз — его переносят 25–30%, энцефалитом заражены 1–2%. 23 района области — эндемичные. Тройка лидеров по количеству укусов — Новосибирский, Искитимский и Тогучинский районы.
При этом в 2021 году в регионе зафиксировали снижение заболеваемости клещевым боррелиозом (89 случаев) и энцефалитом (73 случая). В 2020 году в Новосибирской области зарегистрировали 97 пациентов с энцефалитом и 110 — с боррелиозом.
— Если проанализировать среди заболевших, привитые составляют не более 1%, — добавила Лада Самойлова.
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