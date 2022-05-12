Количество укусов клеща в Новосибирской области выросло в 2 раза по сравнению с 2021 годом. В чем причина?

Этой весной количество укусов клещей в Новосибирской области выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

— В этом году мы видим активизацию эпидемиологического процесса, в том числе по укусам. На текущий момент это практически в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. У нас зарегистрировано 1911 укусов клещей против 886 в прошлом году. Мы видим активность и резкий подъем обращений с укусами после майских праздников, — сказала Лада Самойлова.