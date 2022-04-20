Кровососы ползут: новосибирцев атаковали первые клещи — где их проверить и как не спутать боррелиоз с диареей

Но есть еще одна боррелия, которая, как недавно выяснили, пришла к нам с Дальнего Востока, поэтому у нее соответствующее японское название — миамото (miyamotoi).



— Проблема в том, что болезнь, вызванная ею, не проявляет себя как классический боррелиоз. Например, человека кусает клещ, а через неделю у него возникает диарейный синдром. Человек, да и многие врачи не свяжут это с укусом клеща. А это боррелиоз, вызванный миамото. Может возникнуть сыпь, но не будет привычной эритемы. Поэтому первая стадия, на которой нужно лечить заболевание, проходит незаметно. Эта боррелия в нашем регионе особенно часто встречается на Алтае, — говорит Андрей Поздняков.



У риккетсий (род бактерий — внутриклеточных паразитов), отмечает врач, тоже имеются два вида, которые вызывают североазиатский клещевой риккетсиоз:

— Это достаточно доброкачественное заболевание: не переходит в хроническую форму, как боррелиоз, крайне редко дает летальные исходы. Но проявления достаточно выраженные и не несущие ничего приятного для больного. В месте укуса появляется повреждение кожи (первичный аффект), который достаточно долго заживает, отмечается сыпь по всему телу, до двух недель может держаться лихорадка до 40 градусов.