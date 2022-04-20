Кровососы ползут: новосибирцев атаковали первые клещи — где их проверить и как не спутать боррелиоз с диареей
В городе появился новый тест для исследования клеща сразу на 5 инфекций
В Новосибирске запустили новый тест клещей на инфекции, который охватывает сразу все, которые встречаются на территории России. Ранее клещей проверяли либо на каждую по отдельности, либо только на 4 сразу. Почему это важно, как проявляются эти инфекции и какое может быть лечение, узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.
1
Какие инфекции чаще встречаются
Инфекционист Андрей Поздняков объясняет, что сами клещи не болеют, но являются переносчиками инфекций от животного к животному. При этом человек, по сути, является тупиковой веткой, то есть на нем передача останавливается.
Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь».
— Достоверно известно о пяти инфекциях, передающихся через укусы клеща и регистрирующихся на территории России. Две из них могут вызываться разными видами возбудителей и отличаться по клиническим проявлениям. По частоте встречаемости на первом месте находится боррелиоз, на втором — клещевой риккетсиоз, на третьем — клещевой энцефалит, на четвертом — эрлихиоз, на пятом — гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ). Последние два очень редкие, в основном ими болеют животные, — комментирует Андрей Поздняков.
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2
Как проявляются заболевания
При классическом боррелиозе, вызванном боррелиями бургдорфери (burgdorferi) и несколькими другими видами боррелий, по окончании инкубационного периода в месте укуса клеща появляется пятно в виде кольца — кольцевидная эритема. Как описывает инфекционист, увеличиваются лимфоузлы, может подняться температура, а дальше, если не лечить, возникает вторая стадия боррелиоза, при которой поражаются разные органы. Если не назначить специфическую терапию и на данном этапе, то через полгода возникает третья стадия, вылечить которую еще сложнее.
Но есть еще одна боррелия, которая, как недавно выяснили, пришла к нам с Дальнего Востока, поэтому у нее соответствующее японское название — миамото (miyamotoi).
— Проблема в том, что болезнь, вызванная ею, не проявляет себя как классический боррелиоз. Например, человека кусает клещ, а через неделю у него возникает диарейный синдром. Человек, да и многие врачи не свяжут это с укусом клеща. А это боррелиоз, вызванный миамото. Может возникнуть сыпь, но не будет привычной эритемы. Поэтому первая стадия, на которой нужно лечить заболевание, проходит незаметно. Эта боррелия в нашем регионе особенно часто встречается на Алтае, — говорит Андрей Поздняков.
У риккетсий (род бактерий — внутриклеточных паразитов), отмечает врач, тоже имеются два вида, которые вызывают североазиатский клещевой риккетсиоз:
— Это достаточно доброкачественное заболевание: не переходит в хроническую форму, как боррелиоз, крайне редко дает летальные исходы. Но проявления достаточно выраженные и не несущие ничего приятного для больного. В месте укуса появляется повреждение кожи (первичный аффект), который достаточно долго заживает, отмечается сыпь по всему телу, до двух недель может держаться лихорадка до 40 градусов.
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3
Чем отличается новый тест
Любая экстренная профилактика антибиотиками эффективна в течение первых 4 суток от момента укуса клеща, поэтому важно не терять время, замечает врач.
Андрей Поздняков пояснил, что обычно в лабораториях клеща проверяют на разные клещевые инфекции отдельно или же на четыре сразу: самой распространенной комплексной тест-системой выявляются возбудители клещевого боррелиоза (без исследования на боррелию миамото), клещевого энцефалита, эрлихиоза и анаплазмоза.
Новый комбинированный тест включает в себя, помимо возбудителей вышеперечисленных инфекций, боррелию миамото и два вида риккетсий, вызывающих клещевой риккетсиоз.
— Почему мы занимаемся клещами и вводим новый тест на исследование клеща на разные инфекции? Человека обследовать на все возможные инфекции, передающиеся клещами, невозможно. Микроорганизмы очень быстро «уходят» из крови. Например, вирус клещевого энцефалита быстро из кровотока перемещается туда, где ему положено жить, — в клетки ЦНС. Тогда результат ПЦР в крови будет отрицательным, а человек на самом деле инфицирован, — объясняет инфекционист.
По его словам, только для двух инфекций человек может сдать кровь на антитела, но они не сразу образуются, а экстренная профилактика нужна сразу после укуса:
— При клещевом энцефалите даже «ранние» антитела — иммуноглобулины класса М — могут образоваться и, соответственно, выявиться при анализе крови через 3–5 дней после начала симптомов, иногда и позже. При боррелиозе уже в разгаре симптомов, после появления эритемы, антитела могут быть отрицательными. Иногда их пересдают через две недели, но это потеря времени и увеличение рисков развития второй стадии болезни.
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4
Какие инфекции можно лечить
Если в лаборатории протестировали клеща и обнаружили боррелий, то можно в качестве экстренной профилактики назначить человеку антибиотики, если на то есть показания и это будет эффективно, замечает Андрей Поздняков. Но не каждому пациенту — всё индивидуально.
При обнаружении риккетсий при исследовании клеща тоже могут профилактически дать человеку антибиотики, но уже не такие, как при боррелиозе.
— Эрлихиоз и анаплазмоз встречаются редко, но негативно действуют на различные системы организма и достаточно активно разрушают кровяные клетки. Эти заболевания при раннем выявлении также можно профилактировать антибиотиками. С клещевым энцефалитом варианта два: первый — человек живет в Сибири и регулярно прививается от данного заболевания, и тогда ему хорошо — можно быть уверенным, что он не заболеет тяжелой формой; второй — надеяться, что не встретится с таким возбудителем, но это неправильно, — уверен Андрей Поздняков.
Клещевой энцефалит, уточняет инфекционист, встречается редко по сравнению с боррелиозом — 2–3% против 20 и даже до 40% в эндемичных районах, как у нас:
— То есть получается такая игра в русскую рулетку: вероятность заболеть небольшая, но если заболеешь тяжелой формой, то тебе не поможет ничего. Эффективных препаратов от данного заболевания просто нет. На этапе проверки клеща и при выявлении вируса клещевого энцефалита на самом деле тоже мало что можно сделать, потому что, как показывает практика и последние исследования, введение противоклещевого иммуноглобулина малоэффективно. Назначают «Йодантипирин» — может быть, он и работает, но нормальных масштабных клинических исследований, как у большинства российских препаратов, нет.
Поэтому, добавляет Андрей Поздняков, проверка на клещевой энцефалит нужна, чтобы человек знал, что его укусил инфицированный клещ, и при появлении хоть минимальных симптомов незамедлительно обратился к врачу.
— То есть для профилактики развития тяжелых форм клещевого энцефалита лучше вакцинации и ревакцинации ничего нет, — акцентирует внимание эксперт.
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5
Сколько инфицированных клещей выявили
Роспотребнадзор, по данным на 5 апреля, сообщал журналисту НГС об одном укусе клеща в регионе — в Октябрьском районе Новосибирска.
По данным сибирской лаборатории «Инвитро», с 1 апреля 2022 года к ним поступило 32 клеща, 12 из которых приходятся на Новосибирскую область, а 20 — из других регионов.
Среди всех клещей четверо были заражены: 3 клеща были переносчиками боррелиоза, 1 был переносчиком ГАЧ (гранулоцитарного анаплазмоза человека).
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