«Я виноват, что врачам поверил». Подросток умер в новосибирской больнице — его отец уверен, что ему не оказали помощь вовремя

«Пульса нет, язык как каменный»

В семье Калинкиных пятеро детей, но за последний год они потеряли сразу двух сыновей. Сначала, в декабре, — старшего, 37-летнего , а теперь и младшего, 15-летнего Никиту.



Отец Никиты, Сергей Калинкин, рассказывает, что в школе сын учился хорошо, ходил на плаванье, развивался, рисовал, любил слушать Шнитке.



О том, был ли на самом деле укус клеща, семья точно не знает: самого клеща не видели, возможно, было наползание.



— Мы поехали с Никитой на дачу. У него болела голова, потом подействовала таблетка. Я пошел косить траву, а Никита — в магазин за продуктами. Он вернулся в дом, я что-то тоже решил сходить в дом и увидел, как он лежит на полу у открытого холодильника. Белый весь, пульса нет, язык как каменный, запал, судороги, — вспоминает отец.

