Мать обвинила медиков в гибели годовалого сына из-за неверного диагноза в больнице под Новосибирском

В больнице Купинского района Новосибирской области умер годовалый ребенок. Его мать убеждена: причина трагедии — в неверной постановке диагноза врачами. Она обратилась с заявлением в СК, следователи усмотрели основания для возбуждения уголовного дела.
— По данному факту возбуждено дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время ведется расследование, — сообщили НГС в СУ СК РФ региона.
По словам матери мальчика, у малыша резко поднялась температура. Сбить ее не удавалось, поэтому родители вызвали скорую. После осмотра в приемном покое мальчика отправили домой. На следующее утро его губы посинели, а руки похолодели.
— Мы сразу же повезли ребенка в больницу, его поместили в реанимацию. К нам выходил врач, называл предположительный диагноз — менингит, — рассказала мама погибшего «КП-Новосибирск».
Спустя 6 часов родителям сказали, что мальчик умер.
— В итоге выяснилось, что у сына не было никакого менингита. Он умер от инфекционно-токсического шока — это выяснилось после патологоанатомического исследования, — говорит мать малыша.
По словам женщины, проверка качества оказания медицинской помощи, проведенная Минздравом, выявила нарушения. Окончательные выводы предстоит сделать следствию и, вероятно, суду.
В конце февраля новорожденный ребенок погиб в роддоме Новосибирска. Его мать винит в произошедшем врачей.