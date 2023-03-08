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Мать обвинила медиков в гибели годовалого сына из-за неверного диагноза в больнице под Новосибирском

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

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Врачи отправили ребенка домой, на следующий день он умер

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В больнице Купинского района Новосибирской области умер годовалый ребенок. Его мать убеждена: причина трагедии — в неверной постановке диагноза врачами. Она обратилась с заявлением в СК, следователи усмотрели основания для возбуждения уголовного дела.

— По данному факту возбуждено дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время ведется расследование, — сообщили НГС в СУ СК РФ региона.

По словам матери мальчика, у малыша резко поднялась температура. Сбить ее не удавалось, поэтому родители вызвали скорую. После осмотра в приемном покое мальчика отправили домой. На следующее утро его губы посинели, а руки похолодели.

— Мы сразу же повезли ребенка в больницу, его поместили в реанимацию. К нам выходил врач, называл предположительный диагноз — менингит, — рассказала мама погибшего «КП-Новосибирск».

Спустя 6 часов родителям сказали, что мальчик умер.

— В итоге выяснилось, что у сына не было никакого менингита. Он умер от инфекционно-токсического шока — это выяснилось после патологоанатомического исследования, — говорит мать малыша.

По словам женщины, проверка качества оказания медицинской помощи, проведенная Минздравом, выявила нарушения. Окончательные выводы предстоит сделать следствию и, вероятно, суду.

В конце февраля новорожденный ребенок погиб в роддоме Новосибирска. Его мать винит в произошедшем врачей.

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