Диабет не исключен. В больнице Новосибирска умерла двухлетняя девочка — родителей в суде возмутили нестыковки в диагнозе

В уголовном деле о смерти двухлетней Аделины Кинчаровой, которая умерла в детской больнице
* Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи.
Есть противоречия
НГС связался с медицинским юристом Максимом Колесниковым, представляющим интересы родителей погибшей Аделины в суде.
Он прокомментировал итоги судебного заседания, во время которого давала показания внештатный эксперт Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Кондюрина. Сразу отметим, что она имеет квалификацию педиатра и оценивала качество помощи, оказанной девочке в ГДКБСМП. Напомним, там ребенку с болями в животе поставили диагноз «сахарный диабет», а потом перевели в детскую больницу
Колесников считает, что выводы, которые специалист представила на июньском заседании, противоречат нескольким экспертным заключениям — в частности, сделанному в 2020–2021 годах Росздравнадзором и ее собственному. В последнем Кондюрина указывала на «недооценку клинической картины» в ГДКБСМП, «необоснованную транспортировку» Аделины в другую больницу с диагнозом «диабет», а также «неполное клиническое обследование».
Однако на прошедшем заседании специалист выразила другое мнение, убеждена семья Кинчаровых.
— В этот раз эксперт сказала, что ребенка обоснованно транспортировали в стационар другой больницы. <…> В суде
Вскрытие погибшей, проведенное судебно-медицинским экспертом, показало, что у Аделины были признаки острой кишечной непроходимости (ОКН). Об этом говорится в протоколе допроса специалиста от июля 2020 года.
В Минздраве заявляли, что к непроходимости привела врожденная патология — мальротация, или незавершенный поворот кишечника. Но семья умершей девочки с этим не согласна, писал НГС в феврале 2020 года. УЗИ брюшной полости, сделанное ребенку в два месяца, и осмотры врачей не показали этого диагноза.
О наличии признаков острой кишечной непроходимости сказано и в заключении Елены Кондюриной.
Но, как уверяет Колесников, Кондюрина сказала в суде, что случай Аделины редкий и «почему-то» не дал клиническую картину. На вопрос о том, требовалась ли девочке незамедлительная операция, эксперт отвечать отказалась. Она сослалась на то, что не является хирургом и у нее нет на это полномочий.
Сначала, по словам представителя семьи Кинчаровых, специалист заявила на заседании, что исключить сахарный диабет у ребенка было нельзя — о нем якобы свидетельствовала, к примеру, гипергликемия. Когда ей зачитали данные из карты, она ответила, что признаков ОКН у умершей Кинчаровой было недостаточно.
Мама Аделины Елена Кинчарова говорит, что «несостыковки» в диагнозе — это возмутительно.
— Мы с мужем хотим, чтобы всё было честно и верно.
Напомним, что хирурга, принимавшего Аделину в ГДКБСМП, обвиняют по
Вот что написано о действиях хирурга в акте повторной экспертизы качества медпомощи от
— Повторный осмотр детского хирурга отсутствует, острая хирургическая абдоминальная патология не исключена. Ребенок нуждался в динамическом наблюдении в ГДКБСМП. Нарушен принцип сортировки пациентов хирургического профиля. <…> Тяжелых пациентов хирург должен взять на себя. <…> В пользу дебюта сахарного диабета, кроме однократного показателя крови (капиллярной), клинической картины нет. Нет анализа мочи. Не проведен консилиум врачей.
Что говорит эксперт
Внештатный специалист Росздравнадзора Елена Кондюрина в беседе с НГС прокомментировала ситуацию:
— Можно говорить что угодно. Есть подписанное мной заключение. В нем четко прописано, что я увидела.
Сейчас родители Аделины и юристы, вставшие на их защиту, ждут протокол судебного заседания и пояснений еще одного судмедэксперта, подтвердившего острую кишечную непроходимость.
В сентябре 2022 года стало известно, что на дело двухлетней девочки из Новосибирска обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил следователям доложить об обстоятельствах смерти Аделины Кинчаровой.
В июне НГС писал, что сибирячку возмутил вопрос гинеколога о браке — после конфликта главврач нажала тревожную кнопку и пыталась вызвать психбригаду.