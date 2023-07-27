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Смерть двухлетней Аделины

Диабет не исключен. В больнице Новосибирска умерла двухлетняя девочка — родителей в суде возмутили нестыковки в диагнозе

Аделина Кинчарова умерла в январе 2020 года, но до сих пор точка в причинах трагедии не поставлена

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Аделина Кинчарова умерла в больнице 20 января 2020 года. Судебные тяжбы по громкому инциденту ведутся до сих пор

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В уголовном деле о смерти двухлетней Аделины Кинчаровой, которая умерла в детской больнице № 1 Новосибирска в январе 2020 года, до сих пор не могут поставить точку. Рассмотрение дела в Центральном районном суде идет второй год, с апреля 2022 года. На скамье подсудимых — хирург Городской детской больницы скорой помощи Дмитрий Аксенов. Его обвиняют в халатности, которая, по версии следствия, и привела в конечном счете к гибели ребенка. Сейчас идет допрос свидетелей обвинения, и те показания, что они дают, возмущают родителей. Так, изначально внештатный эксперт Росздравнадзора Елена Кондюрина в своем заключении указывала на то, что у девочки были симптомы острой кишечной непроходимости. Но в суде она буквально встала на защиту подсудимого хирурга из ГДКБСМП* на Красном проспекте, поставившего ребенку диагноз «сахарный диабет». Подробности — в материале НГС.

* Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи.

Есть противоречия

НГС связался с медицинским юристом Максимом Колесниковым, представляющим интересы родителей погибшей Аделины в суде.

Он прокомментировал итоги судебного заседания, во время которого давала показания внештатный эксперт Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Кондюрина. Сразу отметим, что она имеет квалификацию педиатра и оценивала качество помощи, оказанной девочке в ГДКБСМП. Напомним, там ребенку с болями в животе поставили диагноз «сахарный диабет», а потом перевели в детскую больницу № 1 на улице Вертковской, где Аделина скончалась.

Колесников считает, что выводы, которые специалист представила на июньском заседании, противоречат нескольким экспертным заключениям — в частности, сделанному в 2020–2021 годах Росздравнадзором и ее собственному. В последнем Кондюрина указывала на «недооценку клинической картины» в ГДКБСМП, «необоснованную транспортировку» Аделины в другую больницу с диагнозом «диабет», а также «неполное клиническое обследование».

Однако на прошедшем заседании специалист выразила другое мнение, убеждена семья Кинчаровых.

— В этот раз эксперт сказала, что ребенка обоснованно транспортировали в стационар другой больницы. <…> В суде Елена К. каких-либо нарушений в действиях хирурга не отметила, — утверждает Максим Колесников.

Вскрытие погибшей, проведенное судебно-медицинским экспертом, показало, что у Аделины были признаки острой кишечной непроходимости (ОКН). Об этом говорится в протоколе допроса специалиста от июля 2020 года.

Заключения судмедэкспертов свидетельствовали о наличии у Аделины Кинчаровой острой кишечной непроходимости

Заключения судмедэкспертов свидетельствовали о наличии у Аделины Кинчаровой острой кишечной непроходимости

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В Минздраве заявляли, что к непроходимости привела врожденная патология — мальротация, или незавершенный поворот кишечника. Но семья умершей девочки с этим не согласна, писал НГС в феврале 2020 года. УЗИ брюшной полости, сделанное ребенку в два месяца, и осмотры врачей не показали этого диагноза.

О наличии признаков острой кишечной непроходимости сказано и в заключении Елены Кондюриной.

В своем экспертном заключении внештатный специалист Росздравнадзора ранее указывала, что у Аделины Кинчаровой были признаки кишечной непроходимости

В своем экспертном заключении внештатный специалист Росздравнадзора ранее указывала, что у Аделины Кинчаровой были признаки кишечной непроходимости

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Но, как уверяет Колесников, Кондюрина сказала в суде, что случай Аделины редкий и «почему-то» не дал клиническую картину. На вопрос о том, требовалась ли девочке незамедлительная операция, эксперт отвечать отказалась. Она сослалась на то, что не является хирургом и у нее нет на это полномочий.

Сначала, по словам представителя семьи Кинчаровых, специалист заявила на заседании, что исключить сахарный диабет у ребенка было нельзя — о нем якобы свидетельствовала, к примеру, гипергликемия. Когда ей зачитали данные из карты, она ответила, что признаков ОКН у умершей Кинчаровой было недостаточно.

Мама Аделины Елена Кинчарова говорит, что «несостыковки» в диагнозе — это возмутительно.

— Мы с мужем хотим, чтобы всё было честно и верно.

Напомним, что хирурга, принимавшего Аделину в ГДКБСМП, обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). По словам Колесникова, сейчас допрашивают специалистов. Если со стороны защиты не будет ходатайств, то через два-четыре заседания врачу вынесут приговор.

Вот что написано о действиях хирурга в акте повторной экспертизы качества медпомощи от 29 сентября 2020 года.

— Повторный осмотр детского хирурга отсутствует, острая хирургическая абдоминальная патология не исключена. Ребенок нуждался в динамическом наблюдении в ГДКБСМП. Нарушен принцип сортировки пациентов хирургического профиля. <…> Тяжелых пациентов хирург должен взять на себя. <…> В пользу дебюта сахарного диабета, кроме однократного показателя крови (капиллярной), клинической картины нет. Нет анализа мочи. Не проведен консилиум врачей.

В акте повторной экспертизы говорится, что острая хирургическая абдоминальная патология не исключена

В акте повторной экспертизы говорится, что острая хирургическая абдоминальная патология не исключена

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Что говорит эксперт

Внештатный специалист Росздравнадзора Елена Кондюрина в беседе с НГС прокомментировала ситуацию:

— Можно говорить что угодно. Есть подписанное мной заключение. В нем четко прописано, что я увидела.

Сейчас родители Аделины и юристы, вставшие на их защиту, ждут протокол судебного заседания и пояснений еще одного судмедэксперта, подтвердившего острую кишечную непроходимость.

В сентябре 2022 года стало известно, что на дело двухлетней девочки из Новосибирска обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил следователям доложить об обстоятельствах смерти Аделины Кинчаровой.

В июне НГС писал, что сибирячку возмутил вопрос гинеколога о браке — после конфликта главврач нажала тревожную кнопку и пыталась вызвать психбригаду.

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