Диабет не исключен. В больнице Новосибирска умерла двухлетняя девочка — родителей в суде возмутили нестыковки в диагнозе

Колесников считает, что выводы, которые специалист представила на июньском заседании, противоречат нескольким экспертным заключениям — в частности, сделанному в 2020–2021 годах Росздравнадзором и ее собственному. В последнем Кондюрина указывала на «недооценку клинической картины» в ГДКБСМП, «необоснованную транспортировку» Аделины в другую больницу с диагнозом «диабет», а также «неполное клиническое обследование».

Однако на прошедшем заседании специалист выразила другое мнение, убеждена семья Кинчаровых.

