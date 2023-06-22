Сибирячку возмутил вопрос гинеколога о браке — после конфликта главврач нажала тревожную кнопку и пыталась вызвать психбригаду

«Я просто человек с активной жизненной позицией»

Елена рассказывает, что пришла в клинику по предварительной записи на прием, которого ждала месяц:

— Меня уже обследовали в женской консультации, все анализы были сданы. Получено заключение врача, что нужна лапароскопия. К тому же у меня обострение хронического заболевания, я нуждаюсь в наблюдении и лечении. В регистратуре я просила записывать меня к хорошему врачу. Врач не представилась мне.



Пациентка утверждает, что врач задавала ей некорректные вопросы:



— Грубо обращалась ко мне, задала вопрос: начала ли я половую жизнь в браке или не в браке? Извините, мне 40 лет и меня этот вопрос крайне оскорбил. Я сказала ей, что не этично так себя вести с пациентом. Вопрос противоречит клиническим рекомендациям, никакого смыла не имеет. Я сказала: «Пишите изнасилование». Она ответила, что не будет это писать. Зачем тогда это спрашивать?! Для чего эта информация, если у меня хроническая спаечная болезнь под вопросом. Врач не соизволила прочесть направление и заключение УЗИ.

