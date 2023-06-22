Сибирячку возмутил вопрос гинеколога о браке — после конфликта главврач нажала тревожную кнопку и пыталась вызвать психбригаду

В Новосибирске в Клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции произошел конфликт между пациенткой и врачом-гинекологом, который сотрудники госучреждения не смогли погасить самостоятельно. Главврач вызвала охрану, нажав тревожную кнопку, а также пыталась вызвать психиатрическую бригаду, называя пациентку неадекватной. Сибирячка утверждает, что неадекватностью назвали ее нежелание отвечать на вопросы, которые она посчитала некорректными. Что именно произошло в больнице и как это описывают разные стороны конфликта, узнала медицинский журналист НГС Мария Тищенко.
«Я просто человек с активной жизненной позицией»
Елена рассказывает, что пришла в клинику по предварительной записи на прием, которого ждала месяц:
— Меня уже обследовали в женской консультации, все анализы были сданы. Получено заключение врача, что нужна лапароскопия. К тому же у меня обострение хронического заболевания, я нуждаюсь в наблюдении и лечении. В регистратуре я просила записывать меня к хорошему врачу. Врач не представилась мне.
Пациентка утверждает, что врач задавала ей некорректные вопросы:
— Грубо обращалась ко мне, задала вопрос: начала ли я половую жизнь в браке или не в браке? Извините, мне 40 лет и меня этот вопрос крайне оскорбил. Я сказала ей, что не этично так себя вести с пациентом. Вопрос противоречит клиническим рекомендациям, никакого смыла не имеет. Я сказала: «Пишите изнасилование». Она ответила, что не будет это писать. Зачем тогда это спрашивать?! Для чего эта информация, если у меня хроническая спаечная болезнь под вопросом. Врач не соизволила прочесть направление и заключение УЗИ.
После того как диалог пациента и врача не задался, медик, по словам Елены, пригласила в кабинет заведующую, а потом пришла и главный врач.
— Главврач угрожала мне вызовом полиции, затем схватила мои вещи со стула и выбросила их на пол. В них были ампулы медпрепарата. Ампулы разбились. Я подняла свои вещи. Главврач заявила мне, что сейчас вызовет психбригаду, я ответила: «Вызывайте», все записала на аудио и видео. Обзывали меня неадекватной, выгоняли, угрожали психбольницей. Ничего не получилось. Главврач вызвала охрану, но охрана встала на мою сторону. Если я отказалась отвечать на их вопросы, это не значит, что я неадекватная, — говорит Елена.
Елена подчеркивает, что ее анализы не успели посмотреть, разобраться.
На вопрос, почему она изначально начала записывать прием на диктофон, сибирячка объяснила журналисту НГС, что уже имеет опыт защиты своих прав и считает, что лучше записывать что-то, чтобы были доказательства при необходимости.
— К тому же я уже слышала истории о том, что в этом учреждении пациентам могут нагрубить. Мой гинеколог меня предупреждала, просила набраться терпения. Но я не думала, что до такой степени. Но это единственное учреждение с разными филиалами, поэтому для постановки на ЭКО хоть как надо было к ним пойти. Понимаете, я просто человек с активной жизненной позицией, не хочу терпеть такого отношения к себе. Как врач я знаю, что при сборе анамнеза не нужна излишняя детализация. Вместо того чтобы в какой-то момент извиниться, отвести меня и успокоить, поговорить человеческим языком, главврач устроила шоу с вызовом охраны, полиции и психбригады. Зачем? Для чего? — не понимает Елена.
Елена написала жалобы по факту оскорбления и отказа в медпомощи, постановки на учет и ЭКО в МВД и прокуратуру, а также в минздрав. Документы имеются в распоряжении редакции. Кроме того, пациентка описала эту ситуацию на «Флампе».
Елена сказала журналисту НГС, что пойдет на личный прием к заместителю министра здравоохранения Новосибирской области по поводу этой ситуации.
Запись разговора врача и пациента
В распоряжении редакции есть аудио и видеоматериалы, связанные с ситуацией.
Приводим дословную расшифровку диалога, который начинается с вопроса врача:
— Месячные с какого возраста?
— 13. Абортов, беременностей не было.
— Регулярные?
— Да. 24–26 дней сейчас. После ковида так стало.
— А сколько дней?
— 5–6.
— Вы жили половой жизнью прежде? С возраста?
— 18.
— В браке, вне брака?
— Это неважно, пишите: «изнасилование». Что за вопросы? Я сама врач-стоматолог. Я такие вопросы пациентам не задаю (начала громко говорить пациентка).
— А я врач акушер-гинеколог.
— Я так и знала, меня предупредили, что тут дурдом, что меня отсюда пошлют.
— А зачем вы пришли?
— Чтобы меня в очередь на ЭКО поставили. Только за этим. Что за вопросы, в браке, не в браке? Мне не нравятся такие вопросы.
— Позови Ольгу Николаевну, пожалуйста (врач обратилась к медсестре).
— Да хоть психиатра зовите. Я к прокурору пойду. Это вопрос не по клиническому протоколу, насколько я знаю. И попробуйте мне что-то прописать лишнее.
Часть диалога пропущена (про другую клинику и диагноз пациентки).
Далее врач попросила:
— Пожалуйста, не разговаривайте со мной в таком тоне.
— А вы меня расположите к себе, доктор. Я боюсь ваш кабинет.
— Вы почему кричите?
— Потому что мне не понравился вопрос, который вы мне задали.
— Этот вопрос предполагает сбор анамнеза. И я его задала.
После слышно, что в кабинет пришел другой сотрудник больницы, а потом и главный врач.
Пациентка эмоционально описывала ситуацию главврачу и возмущалась, что ей задали некорректный вопрос, периодически перебивая главврача, но не используя оскорблений.
Практически сразу главврач попросила пациентку выйти из кабинета и сказала, что вызовет полицию и психбригаду. Зачем и почему — не объяснила.
То есть, судя по аудиозаписи, диалог у пациента и главврача тоже не сложился, главврач долго не разбиралась в ситуации и решила вызвать бригаду.
Пациентка попросила главврача не угрожать ей психбригадой, на что врач ответила, что не угрожает, а просто ее вызовет.
Пациентка начала снимать этот процесс на камеру. Видео есть в распоряжении редакции: на нем действительно главный врач звонит по телефону и говорит, что хочет вызвать психбригаду, а пациентка в этот момент кричит о своих правах, о том, что знает законы, пройдет освидетельствование и подаст в суд, а у полиции будет ложный вызов.
В итоге в конце записи видно, что приехала охрана, а для вызова психиатров, видимо, не хватило оснований.
Что именно имела в виду врач из записи непонятно: были ли вопрос про брак действительно связан с началом половой жизни или же имел отношение не к прошлому, а к тому, замужем пациентка сейчас или не замужем, тоже не ясно. При этом гинеколог не отрицала в ответ на возмущения пациентки, что имела в виду что-то другое, а отметила, что это нужно для сбора анамнеза.
Журналист НГС попросил пресс-службу регионального Минздрава прокомментировать ситуацию и уточнить, для чего гинекологу знать, было ли начало половой жизни в браке или не в браке. Отвечать на подобные вопросы журналисту отказались и направили его к главврачу учреждения.
Кроме того, в пресс-службе со ссылкой на разные статьи законов отметили, что журналист не имеет права спрашивать у органа исполнительной власти то, что не относится к его деятельности. И что именно лечащий врач определяет, что необходимо для лечения и диагностики пациента.
Версия больницы
Журналист НГС звонил в больницу несколько раз в течение трех дней, с 19 по 21 июня, но не смог застать главврача на рабочем месте и отправил письменный запрос на почту.
При этом после звонков 20 июня на отзыв, оставленный пациенткой 16 июня на «Флампе», появился такой ответ от представителей больницы:
— Уважаемая Елена Александровна, этика и деонтология, а также необходимость сохранения врачебной тайны не позволяет дать ответ на Ваше сообщение в незащищенном интернет-канале. Могу пояснить только одно: впервые в нашей практике мы вынуждены были нажать «тревожную» кнопку в связи с неадекватным поведением пациента. Врачом, которая пыталась осуществить Ваш прием, также написано заявление о причинении ей морального и физического вреда. Учитывая, что в сообщении содержится ложная информация и оскорбление чести и достоинства, будет написана претензия в связи с его публикацией.
Что имеется в виду под физическим вредом, не поясняется.
На момент публикации журналист НГС так и не получил ответ запрос. Он будет опубликован после получения.
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