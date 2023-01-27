Беременная сибирячка обвинила стоматологию в том, что ее не сразу приняли с острой болью — она скандалила час

Беременная сибирячка обвинила государственную стоматологию в том, что попала на прием с острой зубной болью через час, а не сразу. В больнице объяснили ситуацию: угрозы здоровью женщины не было, а перед ней в очереди были маленький ребенок и инвалид-колясочник.
Пыталась заглушить боль холодной водой
Ольга оставила отзыв о Клинической стоматологической поликлинике № 3 на Ватутина на сервисе Flamp:
— В данном лечебном учреждении издеваются над беременными. Пришла в их филиал срочной неотложной помощи и мне в ней отказали! Боль была просто дикая. Так как я в положении, принять обезболивающие не могла.
По ее словам, она пыталась заглушить боль холодной водой, держа ее во рту.
— Объяснила администратору и охране, что мне очень срочно, но они начали издеваться надо мной. Администратор сказала: «Ну вы же не инвалид». А охрана просто перекрывала мне путь к врачу и говорила, что я наглая и просто пытаюсь быстрее попасть к врачу. Только после часа скандала я попала к врачу. Домой вернулась с гипертонусом матки. Запросто могла угодить в больницу, но здесь явно никого это не интересуют, — утверждает Ольга.
Был один похожий случай. Что говорят в больнице
Главный врач стоматологической поликлиники № 3 Наталья Кузнецова рассказала журналисту НГС о том, что вчера на электронную почту учреждения поступило анонимное обращение с текстом, идентичным отзыву на Flamp. Согласно закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в таком случае ответ на обращение заявителю не дается.
— Достоверно установить личность обратившегося в такой ситуации невозможно, однако в последнее время в круглосуточном отделении нашей поликлиники был всего один похожий случай. В этом отделении ведется прием пациентов с острой зубной болью в порядке живой очереди. Когда в отделение обратилась беременная женщина, в холле уже ожидали приема врача-стоматолога ребенок 5 лет с острой зубной болью и отеком щеки и инвалид-колясочник, также с острой зубной болью, — поясняет Наталья Кузнецова.
В каких случаях принимают экстренно
Наталья Кузнецова уточняет, что в соответствии с законодательством РФ, экстренной считается медицинская помощь, когда существует угроза жизни пациента:
— Состояние женщины не представляло угрозу ее жизни, следовательно, не требовало оказания медицинской помощи в экстренной форме и обслуживания вне очереди.
По словам главврача, сроки ожидания неотложной амбулаторной помощи не должны превышать двух часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. В своем отзыве женщина сама подтверждает, что врач принял ее через час.
— Кроме того, в день происшествия во втором лечебном отделении стоматологической поликлиники № 3, которое находится в соседнем здании, были доступны талоны на прием к врачам стоматологам-терапевтам. Более того, женщина могла обратиться во второе отделение в плановом порядке, поскольку острую зубную боль вызывает пульпит, который развивается в течение достаточно продолжительного времени, а также является источником инфекции, представляющим опасность для здоровья плода, — объясняет Наталья Кузнецова.
Она также заметила, что должность администратора круглосуточного отделения в штате стоматологической поликлиники № 3 не предусмотрена. А охрану круглосуточного отделения обеспечивает охранное предприятие по договору. Его сотрудники осуществляют свои функции в соответствии с инструкциями охранного предприятия, являющегося их работодателем.
— Алгоритм действий медицинского персонала в подобной ситуации регламентирован законодательством в сфере здравоохранения, нарушений которого, судя по камерам видеонаблюдения, установленным в круглосуточном отделении стоматологической поликлиники, не было, — подытожила Наталья Кузнецова.
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