Беременная сибирячка обвинила стоматологию в том, что ее не сразу приняли с острой болью — она скандалила час

— В данном лечебном учреждении издеваются над беременными. Пришла в их филиал срочной неотложной помощи и мне в ней отказали! Боль была просто дикая. Так как я в положении, принять обезболивающие не могла.

По ее словам, она пыталась заглушить боль холодной водой, держа ее во рту.

— Объяснила администратору и охране, что мне очень срочно, но они начали издеваться надо мной. Администратор сказала: «Ну вы же не инвалид». А охрана просто перекрывала мне путь к врачу и говорила, что я наглая и просто пытаюсь быстрее попасть к врачу. Только после часа скандала я попала к врачу. Домой вернулась с гипертонусом матки. Запросто могла угодить в больницу, но здесь явно никого это не интересуют, — утверждает Ольга.