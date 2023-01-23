«Постоянно орут на детей — медсестры и техничка»: сибирячка обвинила детскую больницу № 1 в грубом общении с пациентами

Жительница Новосибирска Екатерина обвинила детскую городскую клинической больнице
Она оставила отзыв об этом на сервисе Flamp. Туда ее
— Так вот, все дни, что сын провел там, а это с 12 по 20 января, постоянно орут на детей — медсестры и техничка. Не понимаю, кто вдруг позволил повышать голос на чужих детей. А поводы, как, видимо, они считают, были такие: пошел чистить зубы не в 7 утра, а после завтрака. Вышел из палаты (и это не в сон-час). Позвонил родителям — «Говоришь по телефону». На тумбочке нельзя положить вещи: почему-то техничка считала, что может швырнуть его вещи, такие как наушники, телефон, — утверждает Екатерина.
Она заверяет, что разговор о таком поведении персонала с лечащим врачом не дал результата.
— Передать еду и напитки почему-то, кроме зеленых яблок, воды и булок без сахара, нельзя было, хотя у других детей почему-то были совершенно другие продукты и приносили разное печенье, соки и прочее. К врачу нет претензий, а вот младший персонал ужасен. А также грязь и вонь в туалетной комнате. В палате мыли на тяп-ляп и готово, пыль в углах промывать и не собирались. В общем, муниципальные больницы не меняются. Я не знаю, кто дал право так себя вести, но жалоба в вышестоящие инстанции отправлена, — утверждает девушка.
Екатерина отказалась рассказать обо всем подробнее журналисту НГС.
Главный врач детской больницы
— Отреагировать на анонимную жалобу, даже публичную, невозможно, поскольку совершенно непонятно, на кого жалуются, кто жалуется. А значит, нет возможности разобраться в ситуации и как минимум выслушать обе стороны конфликта, если он вообще был.
На вопрос, как контролируется в больнице вежливость персонала, Евгения Аверкина объяснила, что обратная связь от пациентов и их родителей — лучший способ контроля того, как ведет себя персонал.
— Поэтому в каждом случае невежливого поведения сотрудников больницы прошу сразу же обращаться к заведующему отделением, заместителю главного врача или непосредственно ко мне. Добавлю, что с медицинским персоналом мы регулярно проводим обучение по этике и деонтологии. Однако уборщики — немедицинский персонал, — заметила главврач.
Поэтому беседу с техничками можно провести только по выявленному факту некорректного поведения.
— Также хочу отметить, что и на «Флампе», и на других ресурсах, где можно оставить отзыв, есть и положительные отзывы о нашей больнице, в том числе и о нейрохирургии. И их больше, чем негативных. Но они вас почему-то не заинтересовали, — добавила Евгения Аверкина.
Ранее мы рассказывали о сибирячке, которая пожаловалась на очередь в детский травмпункт.