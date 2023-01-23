«Постоянно орут на детей — медсестры и техничка»: сибирячка обвинила детскую больницу № 1 в грубом общении с пациентами

Она оставила отзыв об этом на сервисе Flamp. Туда ее 13-летний ребенок попал с сотрясением и рассказывал матери, как там обстоит ситуация.



— Так вот, все дни, что сын провел там, а это с 12 по 20 января, постоянно орут на детей — медсестры и техничка. Не понимаю, кто вдруг позволил повышать голос на чужих детей. А поводы, как, видимо, они считают, были такие: пошел чистить зубы не в 7 утра, а после завтрака. Вышел из палаты (и это не в сон-час). Позвонил родителям — «Говоришь по телефону». На тумбочке нельзя положить вещи: почему-то техничка считала, что может швырнуть его вещи, такие как наушники, телефон, — утверждает Екатерина.