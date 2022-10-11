«Все сидят как на вокзале»: сибирячка провела 4 часа в травмпункте с ребенком — там наплыв пациентов

Об этом журналисту НГС рассказала читательница Анна, которая просидела в очереди с ребенком 4 часа с 21 часа вечера.

— Как я поняла из разговоров в очереди, туда приехали пациенты и из Краснообска, и с Левого берега. Все сидели на стульях в коридоре, как на вокзале. Только пациентов, привезенных на скорой, пропускают вперед. Почему дети должны мучиться и сидеть часами?! — не понимает она. При этом Анна уточняет, что у пациентов в очереди не было тяжелых травм.