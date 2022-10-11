«Все сидят как на вокзале»: сибирячка провела
4 часа в травмпункте с ребенком — там наплыв пациентов
Главврач больницы говорит, что количество детских травм стало сопоставимо с летним периодом
В Новосибирске в детской больнице скорой помощи на Красном проспекте прошедшей ночью собралась очередь в травмпункт.
Об этом журналисту НГС рассказала читательница Анна, которая просидела в очереди с ребенком
— Как я поняла из разговоров в очереди, туда приехали пациенты и из Краснообска, и с Левого берега. Все сидели на стульях в коридоре, как на вокзале. Только пациентов, привезенных на скорой, пропускают вперед. Почему дети должны мучиться и сидеть часами?! — не понимает она. При этом Анна уточняет, что у пациентов в очереди не было тяжелых травм.
Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий отметил, что в последние дни увеличилось число обращений с травмами детей. Они стали сопоставимы с количеством травм в летний период.
— Прием одновременно ведут три врача, медсёстры. Работают два рентген-лаборанта. При живой очереди возможны и внеочередные приемы маленьких пациентов по тяжести травмы или с ранением с кровотечением. Поэтому родители с детьми, получившими легкие повреждения или со сроком давности, могут находиться дольше обычного. При необходимости мы выводим еще персонал. В любом случае помощь оказана всем, — замечает Ростислав Заблоцкий.
Он обращает внимание, что травмпункт детской больницы скорой помощи не единственный:
— Помощь можно получить в районах города по месту жительства. На Левом берегу — по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 36. Еще есть детский травмпункт на Трикотажной, 31 для жителей Дзержинского и Калининского районов.
Ранее мы рассказывали о том, что в Кировском районе Новосибирска снова начал работать травмпункт, который был закрыт