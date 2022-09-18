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Смерть двухлетней Аделины

Бастрыкин обратил внимание на дело двухлетней девочки из Новосибирска, погибшей в больнице

Мама девочки требует возбуждения второго уголовного дела

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Бастрыкин обратил внимание на дело спустя два года

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В Новосибирске глава СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям доложить об обстоятельствах смерти 2-летней Аделины Кинчаровой, которая умерла в больнице в январе 2020 года. Также глава СК поручил обратить внимание на перспективы возбуждения второго уголовного дела по данному факту.

— Двухлетняя девочка из Новосибирска умерла в январе 2020 года после употребления в пищу йогурта. Ребенку стало плохо вечером, в связи с этим она была доставлена в лечебное учреждение, а после осмотра врачами — в другое. Там через несколько часов девочка умерла. Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту смерти малолетней расследовалось уголовное дело в отношении хирурга одной из больниц по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность», которое в настоящее время рассматривается в суде, — сообщили в пресс-службе СК России.

Мама ребенка, ссылаясь на заключение экспертизы, добивается возбуждения второго уголовного дела — в отношении реаниматолога из второй больницы, куда был перенаправлен ребенок. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СК России по Новосибирской области рассмотреть доводы матери погибшего ребенка, представить доклад о ситуации и перспективе возбуждения уголовного дела.

Двухлетняя Аделина Кинчарова умерла в Новосибирской детской больнице № 1 на Вертковской 20 января 2020 года. В заключении, которое получили родители, было указано, что причина смерти не установлена. Спустя несколько недель Минздрав Новосибирской области всё же назвал причину — редкая врожденная аномалия развития кишечника, которая привела к завороту толстой и тонкой кишок. Семья умершей девочки с этим не согласна. Елена Кинчарова уверяет, что врожденных патологий у ее дочки не было, и ссылается на наблюдение во время беременности, выписку из роддома, УЗИ брюшной полости в два месяца и многочисленные осмотры врачей, которые ничего не выявили. За развитием истории вы можете проследить в сюжете «Смерть двухлетней Аделины».

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