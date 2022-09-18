Бастрыкин обратил внимание на дело двухлетней девочки из Новосибирска, погибшей в больнице

— Двухлетняя девочка из Новосибирска умерла в январе 2020 года после употребления в пищу йогурта. Ребенку стало плохо вечером, в связи с этим она была доставлена в лечебное учреждение, а после осмотра врачами — в другое. Там через несколько часов девочка умерла. Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту смерти малолетней расследовалось уголовное дело в отношении хирурга одной из больниц по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность», которое в настоящее время рассматривается в суде, — сообщили в пресс-службе СК России.