Бастрыкин обратил внимание на дело двухлетней девочки из Новосибирска, погибшей в больнице
Мама девочки требует возбуждения второго уголовного дела
В Новосибирске глава СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям доложить об обстоятельствах смерти
— Двухлетняя девочка из Новосибирска умерла в январе 2020 года после употребления в пищу йогурта. Ребенку стало плохо вечером, в связи с этим она была доставлена в лечебное учреждение, а после осмотра врачами — в другое. Там через несколько часов девочка умерла. Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту смерти малолетней расследовалось уголовное дело в отношении хирурга одной из больниц по
Мама ребенка, ссылаясь на заключение экспертизы, добивается возбуждения второго уголовного дела — в отношении реаниматолога из второй больницы, куда был перенаправлен ребенок. Председатель СК России поручил
Двухлетняя Аделина Кинчарова умерла в Новосибирской детской больнице