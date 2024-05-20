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Происшествия Выехал на встречку: смертельное ДТП произошло в Новосибирской области — кадры с места аварии

Выехал на встречку: смертельное ДТП произошло в Новосибирской области — кадры с места аварии

Два человека получили травмы

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Авария произошла в Чулыме

Смертельное ДТП произошло вечером 20 мая в Чулыме. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, авария произошла на Элеваторной, 34.

— По предварительным данным 62-летний мужчина за рулем Toyota Rav4 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan AD, которым управлял 68-летний мужчина, — пояснили в инспекции.

В результате аварии водитель Nissan погиб на мете ДТП. 38-летний пассажир Nissan с переломом руки доставлен в больницу. Также с переломом бедра госпитализировали водителя Toyota. На месте работают сотрудники ГИБДД по НСО, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Новосибирске водитель Subaru Legacy сбил 22-летнюю женщину и 4-летнюю девочку — мать с дочерью. Пострадавшие попали в больницу.

ПО ТЕМЕ
Смертельное ДТП ГИБДД Новосибирская область
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