Выехал на встречку: смертельное ДТП произошло в Новосибирской области — кадры с места аварии

Смертельное ДТП произошло вечером 20 мая в Чулыме. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, авария произошла на Элеваторной, 34.
— По предварительным данным 62-летний мужчина за рулем Toyota Rav4 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan AD, которым управлял 68-летний мужчина, — пояснили в инспекции.
В результате аварии водитель Nissan погиб на мете ДТП. 38-летний пассажир Nissan с переломом руки доставлен в больницу. Также с переломом бедра госпитализировали водителя Toyota. На месте работают сотрудники ГИБДД по НСО, обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Новосибирске водитель Subaru Legacy сбил 22-летнюю женщину и 4-летнюю девочку — мать с дочерью. Пострадавшие попали в больницу.