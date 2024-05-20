Спустя два месяца после теракта еще в больнице: что сейчас с выжившими в «Крокусе»

Во время теракта пострадали более 500 человек, еще 145 погибли Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Шесть человек, пострадавших во время теракта в «Крокусе», продолжают лечение в медучреждениях. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, два человека по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

— В стационарах федеральных центров Минздрава России и города Москвы продолжают получать лечение шесть пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», — цитирует Кузнецова ТАСС. — Это пациенты, получившие серьезные травмы. Двое из них — в тяжелом состоянии, состояние остальных — средней степени тяжести.



На прошлой неделе Басманный районный суд в Москве на три месяца продлил арест всем фигурантам по делу о теракте в Crocus City Hall. Всего в деле 12 обвиняемых. Предполагаемым главарем считается Шамсидин Фаридуни, остальные арестованные по делу о теракте в «Крокусе» так и или иначе связаны именно с ним: кто-то продал ему авто, которое разыскивали силовики, кто-то сдал ему квартиру, где якобы располагалась штаб-квартира террористов.

Кто был заказчиком теракта, по-прежнему не сообщается. 7 мая директор ФСБ Александр Бортников сказал журналистам, что «есть основной организатор, который сидит за границей», но детали нельзя разглашать, пока идут следственные действия.