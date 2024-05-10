Прибежал в слезах: сибирячка заявила, что ее сыну угрожали отверткой на детской площадке — видео

Инцидент произошел 9 мая Источник: Александр Ощепков, NGS.RU, «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!», vk.com











Жительница Хилокского жилмассива Виктория пожаловалась на детей, которые угрожали её 7-летнему сыну Ване отверткой. Информацией о происшествии с НГС поделилась сама сибирячка.



Инцидент произошел во дворе дома №11 на улице Хилокской днем 9 мая. Ваня гулял во дворе, мама была там же. Через некоторое время ребенок прибежал к матери в слезах.

Источник: «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!», vk.com

— Успокоился и начал мне рассказывать, что его взял мальчик, говорит, руку ему на шею положил, держал и замахивался отверткой. Прижал её к груди, пугал, но не ударил, сильно испугал, как будто действительно ударит, — рассказала Виктория.



Девушка нашла обидчика её ребенка и спросила, зачем тот угрожал сыну. Тот заплакал, извинился и сказал, что больше так не будет. Виктория решила найти его родителей, но те были на работе. Общаться с ней пришла 13-летняя сестра мальчика без взрослых.



— Мне говорят — взрослых нет, будут 8 часов. Я говорю, хорошо, я приду в 8 часов. Минут через 10 подходит этот мальчик с двумя мужчинами. Они спрашивают у меня, что случилось? Я говорю, вы спросите у своего ребенка, что случилось? Мне в ответ — он говорит, что я ничего не делал. Один из мужчин сказал, что этот ребенок он не может врать, он только честно говорит, — рассказала Виктория.



Другие дети во дворе, которые стали свидетелями инцидента, рассказали сибирячке, что дети могли найти отвертку в пункте приема металла, расположенного неподалеку. На следующий день, 10 мая, Виктория отправилась в полицию и написала заявление по факту угроз её сыну со стороны других детей. Теперь в будущий понедельник, 13 мая, с сибирячкой должен связаться инспектор по делам несовершеннолетних, чтобы разобраться в ситуации.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. На момент публикации новости ответ не поступил.



Ранее жители одного из домов на Хилокском жилмассиве жаловались на соседей, из квартиры которых распространяются полчища тараканов. Отчаявшиеся люди запенили соседскую дверь, чтобы остановить размножение сотен насекомых.

