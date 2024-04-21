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Город «Убирайся из дома вместе с тараканами»: жители на Хилокской решили выгнать из соседской квартиры арендаторов — те вызывали полицию

«Убирайся из дома вместе с тараканами»: жители на Хилокской решили выгнать из соседской квартиры арендаторов — те вызывали полицию

Инцидент произошел на улице Хилокской

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В подъезде и квартире уничтожили несколько сотен насекомых

Жители дома по адресу Хилокская, 3/2 пожаловались на соседей, из квартиры которых распространяются полчища тараканов. Как рассказала НГС старшая по дому Татьяна Яковлевна, проблемы начались около двух-трех лет назад.

Квартиру в доме купил мужчина, который сдавал её в аренду. Квартиранты менялись регулярно и с завидным постоянством. При этом жильцы не особенно беспокоились о санитарии — в доме стали появляться полчища тараканов. При этом они активно размножались в сдаваемой в аренду квартире.

— Мы боролись-боролись неделю, ничего не получается, у нас у всех тараканы. И кто-то взял и запенил эту всю дверь. А там она обита рейками, видно, они туда забились в рейки, и все равно продолжали ползать. Вот сегодня уже восьмой день, как все это длится, вся эта ситуация. Ну и я написала ему, убирайся из нашего дома вместе со своими тараканами и прикрепила иголкой эту штуку, — рассказала Татьяна Яковлевна.

Накануне, 20 апреля, в доме появилась жена владельца квартиры вместе с сыном. У старшей по дому не задалось общение с владельцами жилье — все переросло в ссору.

— Я говорю, вы пускаете квартирантов, а сами не следите за санитарными нормами. Я говорю, я сейчас все везде напишу. Она вызвала милицию. Приходит майор, у нее заявление взял. Затем зашел к нам в квартиру, пришли соседи, мы тоже дали показания, что не можем уже не жить. И народ прямо сказал — будем пенить до скончания веков, потому что невозможно, — рассказала старшая по дому.

В диспетчерской управляющей компании «Спас-Дом», которая обслуживает дом на улице Хилокской, сообщили, что в курсе проблемы, но отказались от подробных комментариев.

Корреспондент НГС обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. На момент написания новости ответ не поступил.

Ранее жители дома на улице Трикотажной в Новосибирске пожаловались на гигантских слизней. НГС узнал, кто еще может жить в квартирах сибиряков.

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Новосибирск Тараканы
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