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Развлечения тест И ты, Друзь? На эти 10 вопросов из «Что? Где? Когда?» вы вряд ли ответите

И ты, Друзь? На эти 10 вопросов из «Что? Где? Когда?» вы вряд ли ответите

Докажите, что достойны «Хрустальной совы». И никакой помощи клуба!

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3 комментария
Хорошо собраться в приятной компании Друзей

«Что? Где? Когда?» (16+) без Александра Друзя — как майские праздники без шашлыка: уже не то. Сегодня легендарный обладатель бриллиантовой совы отмечает свое 69-летие, с чем мы его и поздравляем. В честь такого именинника мы подготовили каверзные вопросы из «ЧГК», на которые ответит только настоящий знаток.

ТЕСТ
1 / 10
В каждом из них есть что-то нечеловеческое, механистичное. При этом первый настроен к окружающим дружелюбно, хотя некая женщина от него немало пострадала. Второй же, наоборот, весьма недружелюбен, но некой женщине удалось в итоге избежать угрозы с его стороны. Интересно, что оба давали одинаковые обещания. Кто же они?
  • Чебурашка и Электроник
  • Карлсон и Терминатор
  • Алиса и Громозека
2 / 10
У африканской народности суахили есть легенда, повествующая о том, что первый человек спустился на землю с неба. А кто помог ему это сделать?
  • Жираф
  • Бегемот
  • Белый человек
  • Баобаб
3 / 10
О чем писал Корней Чуковский: «Прыгают как живые; и, чуть они прыгнут, скорее хватай их и смотри: из желтых они сделались белыми и распустились, как чудесные цветы»?
  • Гусеницы
  • Цветы яблони
  • Попкорн
  • Песчинки на пляже
4 / 10
Что в племени майя называли солнцем, на котором сидит зеленый ягуар и пьет кровь?
  • Шрам от укуса змеи
  • Яичницу с зеленым перцем чили
  • Особый ритуал жертвоприношения
  • Место в доме, куда забрела ящерица
5 / 10
Закончите фразу композитора Гектора Берлиоза «Надо собирать камни, которые в вас бросают, — это основание…».
  • Будущего пьедестала
  • Их могилы
  • Творческого фундамента
  • Будущей мотивации
6 / 10
Есть такая загадка в Индонезии: «Издали огромен, как гора, вблизи — ничтожен, как пыль». Что это?
  • Страх
  • Долг
  • Туман
  • Судьба
7 / 10
В пятидесятых в одном крупном универмаге сделали серию фотографий работников разных отделов. Перед вами одна из них, в каком отделе работали эти люди?
  • В торговле шляпами
  • В охране
  • В отделе косметики
  • В парикмахерской
8 / 10
«Это правда, которая приходит слишком рано, а вспоминают о ней всегда слишком поздно». Что имел ввиду писатель Фазиль Искандер?
  • Предсказание
  • Любовь
  • Вера
  • Обещание
9 / 10
Однажды на генеральной репетиции симфонического оркестра, по мнению дирижера Артуро Тосканини, звук получался слишком тяжелым. Тогда музыкант, для которого английский — не родной язык, тут же объяснил свое пожелание музыкантам с помощью одного предмета. Какого?
  • Подушки
  • Пистолета
  • Зубочистки
  • Шелкового платка
10 / 10
С годами требуется всё больше воздуха, чтобы справиться с этой задачей — с какой?
  • С мельницей
  • С мыльными пузырями
  • С именинным тортом
  • С трубкой

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ЧГК Александр Друзь День рождения Тест Развлечения Веселье Сложный тест Что-где-когда Знатоки Передача
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