И ты, Друзь? На эти 10 вопросов из «Что? Где? Когда?» вы вряд ли ответите

«Что? Где? Когда?» (16+) без Александра Друзя — как майские праздники без шашлыка: уже не то. Сегодня легендарный обладатель бриллиантовой совы отмечает свое 69-летие, с чем мы его и поздравляем. В честь такого именинника мы подготовили каверзные вопросы из «ЧГК», на которые ответит только настоящий знаток.
В каждом из них есть что-то нечеловеческое, механистичное. При этом первый настроен к окружающим дружелюбно, хотя некая женщина от него немало пострадала. Второй же, наоборот, весьма недружелюбен, но некой женщине удалось в итоге избежать угрозы с его стороны. Интересно, что оба давали одинаковые обещания. Кто же они?
- Чебурашка и Электроник
- Карлсон и Терминатор
- Алиса и Громозека
У африканской народности суахили есть легенда, повествующая о том, что первый человек спустился на землю с неба. А кто помог ему это сделать?
- Жираф
- Бегемот
- Белый человек
- Баобаб
О чем писал Корней Чуковский: «Прыгают как живые; и, чуть они прыгнут, скорее хватай их и смотри: из желтых они сделались белыми и распустились, как чудесные цветы»?
- Гусеницы
- Цветы яблони
- Попкорн
- Песчинки на пляже
Что в племени майя называли солнцем, на котором сидит зеленый ягуар и пьет кровь?
- Шрам от укуса змеи
- Яичницу с зеленым перцем чили
- Особый ритуал жертвоприношения
- Место в доме, куда забрела ящерица
Закончите фразу композитора Гектора Берлиоза «Надо собирать камни, которые в вас бросают, — это основание…».
- Будущего пьедестала
- Их могилы
- Творческого фундамента
- Будущей мотивации
Есть такая загадка в Индонезии: «Издали огромен, как гора, вблизи — ничтожен, как пыль». Что это?
- Страх
- Долг
- Туман
- Судьба
В пятидесятых в одном крупном универмаге сделали серию фотографий работников разных отделов. Перед вами одна из них, в каком отделе работали эти люди?
- В торговле шляпами
- В охране
- В отделе косметики
- В парикмахерской
«Это правда, которая приходит слишком рано, а вспоминают о ней всегда слишком поздно». Что имел ввиду писатель Фазиль Искандер?
- Предсказание
- Любовь
- Вера
- Обещание
Однажды на генеральной репетиции симфонического оркестра, по мнению дирижера Артуро Тосканини, звук получался слишком тяжелым. Тогда музыкант, для которого английский — не родной язык, тут же объяснил свое пожелание музыкантам с помощью одного предмета. Какого?
- Подушки
- Пистолета
- Зубочистки
- Шелкового платка
С годами требуется всё больше воздуха, чтобы справиться с этой задачей — с какой?
- С мельницей
- С мыльными пузырями
- С именинным тортом
- С трубкой