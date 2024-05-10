И ты, Друзь? На эти 10 вопросов из «Что? Где? Когда?» вы вряд ли ответите

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В каждом из них есть что-то нечеловеческое, механистичное. При этом первый настроен к окружающим дружелюбно, хотя некая женщина от него немало пострадала. Второй же, наоборот, весьма недружелюбен, но некой женщине удалось в итоге избежать угрозы с его стороны. Интересно, что оба давали одинаковые обещания. Кто же они?