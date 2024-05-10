«Руки за спину»: силовики схватили новосибирца в День Победы — жесткое видео

В МВД сообщили, что уточняют информацию Источник: «Инцидент Новосибирск»/telegram











10 мая в соцсетях Новосибиряка появилось видео задержания мужчины. Как заявили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск», это произошло минувшим вечером во время салюта, 9 мая.



— Неадекватный, по словам очевидцев, молодой человек пытался прорваться через ограждения, но был схвачен и обезврежен сотрудниками правопорядка, — сказано в сообщении.



О произошедшем также заявили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В нем сообщили, что сибиряк «был задержан и обезврежен сотрудниками правоохранительных органов».

Источник: «Инцидент Новосибирск», «Новосибирск с огоньком»/telegram

На кадрах, которые разместили в Сети, можно заметить лежащего на траве человека, которого удерживают двое мужчин. В видео пришлось заменить звук из-за нецензурной лексики, но в оригинале записи слышно, как за кадром говорят: «На землю! Руки за спину, за спину».



На другом видео автор снял, как двое в форме ведут мужчину с заведенными за спину руками. Предположительно, судя по кадрам, инцидент произошел на Михайловской набережной.



НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные. В ведомстве заявили, что уточняют информацию.

