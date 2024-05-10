НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

пасмурно, дождь

ощущается как +19

3 м/c,

южн.

 743мм 38%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,82
EUR 98,95
Реклама

СРОЧНО

Сибиряк перепел Витаса на шоу Малахова

Выбираем лучший бизнес вместе
Планы на выходные
Миллиард на котлетах
Куда отправить ребенка летом
Улица Богаткова в 90-е
Позаботиться о теле
Электричка в Академе
История узницы Дахау
Как уберечь дачу от пожара
НГС в Telegram
Происшествия «Руки за спину»: силовики схватили новосибирца в День Победы — жесткое видео

«Руки за спину»: силовики схватили новосибирца в День Победы — жесткое видео

о задержании мужчины заявили в соцсетях

1 368
8 комментариев
В МВД сообщили, что уточняют информацию

10 мая в соцсетях Новосибиряка появилось видео задержания мужчины. Как заявили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск», это произошло минувшим вечером во время салюта, 9 мая.

— Неадекватный, по словам очевидцев, молодой человек пытался прорваться через ограждения, но был схвачен и обезврежен сотрудниками правопорядка, — сказано в сообщении.

О произошедшем также заявили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В нем сообщили, что сибиряк «был задержан и обезврежен сотрудниками правоохранительных органов».

На кадрах, которые разместили в Сети, можно заметить лежащего на траве человека, которого удерживают двое мужчин. В видео пришлось заменить звук из-за нецензурной лексики, но в оригинале записи слышно, как за кадром говорят: «На землю! Руки за спину, за спину».

На другом видео автор снял, как двое в форме ведут мужчину с заведенными за спину руками. Предположительно, судя по кадрам, инцидент произошел на Михайловской набережной.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные. В ведомстве заявили, что уточняют информацию.

В середине апреля в Новосибирске опубликовали видео задержания мужчины, которого подозревают в стрельбе возле лицея. Его доставили в отдел полиции.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Набережная МВД Полиция Задержание
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Николай,  75

Eleonora,  29

Денис,  32

Олег,  48

Лизун,  43

Таня,  42

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление