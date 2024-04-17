Силовики взяли новосибирца, который открыл стрельбу на Космической — видео задержания

В Новосибирске подозреваемого в стрельбе возле лицея в Ленинском районе доставили в отдел полиции. Видео его задержания опубликовали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По данным ведомства, сообщения о стрельбе в районе дома № 14 по улице Космической поступили полицейским накануне, 16 апреля. На место направили наряд патрульно-постовой службы.
— Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчина с признаками опьянения в ходе ссоры с девушкой произвел ряд выстрелов предварительно из травматического пистолета в воздух, — объяснили в ведомстве.
Полицейские опросили свидетелей и установили квартиру, в которой живет подозреваемый. В результате силовики задержали мужчину, в жилье которого нашли пистолет. В сообщении сказано, что 43-летний сибиряк был ранее судим.
Оружие направили на баллистическую экспертизу, а самого мужчину для дальнейших разбирательств доставили в отдел полиции №7. Материалы дела о происшествии передали следователям.
— Материалы дела переданы в СУ СК России по Новосибирской области для принятия решения в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ведомстве.
Как заявили в телеграм-канале ЧП Новосибирск», мужчина открыл стрельбу по детям возле лицея №136. Видео произошедшего опубликовали в соцсетях.
14 апреля в Новосибирске заявили о драке со стрельбой с участием подростков. Полиция проводит проверку.