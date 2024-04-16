Разбежались очень быстро: новосибирец открыл стрельбу по подросткам в Ленинском районе — видео

Стрелок задержан сотрудниками полиции Источник: Алена Истомина / NGS.RU











В Ленинском районе Новосибирска мужчина открыл стрельбу по детям возле лицея №136. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

Источник: Telegram-канал «ЧП Новосибирск»

Автор поста сообщила, что инцидент произошел днем во вторник, 16 апреля. Девушка вместе с друзьями гуляла рядом с лицеем на улице Космической. У одного из жилых домов она увидела ссору мужчины с женщиной и её ребенком.



— Мы снимали и тут он резко поворачивается на нас и начинает к нам идти и орать на нас. Мы сразу начали бежать и когда мы уже убегали, мы услышали стрельбу. Мы поняли, что это он в нас стреляет и побежали очень быстро и все разбежались по разным сторонам, — говорится в посте в канале.



Спустя некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали вероятного стрелка и доставили в отделение полиции. Также автор поста сообщила, что ни она, ни её друзья не пострадали в результате инцидента.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сообщение о данном инциденте поступило в отдел полиции. Гражданин доставлен в отдел для проведения дальнейших разбирательств.

