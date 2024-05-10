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Весна Семь кругов сада Севооборот на огороде: где посадить разные овощи, чтобы растения были здоровыми и не появились вредители — полезные карточки

Севооборот на огороде: где посадить разные овощи, чтобы растения были здоровыми и не появились вредители — полезные карточки

Нельзя располагать одни и те же культуры на одной грядке несколько лет

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При правильном чередовании овощей на грядке можно легко увеличить урожай без дополнительных усилий

При правильном чередовании овощей на грядке можно легко увеличить урожай без дополнительных усилий. А вот если не соблюдать правила севооборота, то можно не только не досчитаться плодов, но также столкнуться с целым рядом болезней и вредителями. Мы подготовили специальные карточки, чтобы вам было удобно планировать свой огород, а также разобрались с агрономом, что делать, если появилась луковая муха и клещ на смородине.

Севооборот на огороде — что после чего сажать

Правильное планирование огорода — залог хорошего и здорового урожая.

— Нельзя каждый год сажать на одном месте одни и те же культуры. Так в почве накапливаются болезни и появляются вредители, — предупредила Людмила Шубина. — Любую культуру можно сажать после сидератов — зеленых удобрений. И многие овощи можно высаживать после бобовых.

Бобовые также часто используют в качестве сидератов, так как они способны накапливать азот в почве, а значит и урожай овощей на такой земле будет здоровым и богатым.

Мы подготовили списки, чтобы было понятнее, что после чего можно сажать, а какие культуры нельзя чередовать.

Если соблюдать эти правила, то урожай будет богатым
Когда на огороде мало места, допустимы и такие посадки
Если так сажать, то будут накапливаться болезни и появятся вредители

Что с чем можно сажать рядом

Выделять отдельные грядки под каждую культуру для части дачников непозволительная роскошь, поэтому встает вопрос — как правильно совмещать овощи.

Большинство культур прекрасно соседствует с зеленью. А горох высаживают вместе с картофелем даже на сельхозполях. Соседствовать на грядке могут лук и чеснок, свекла и чеснок, тыква и редис.

Очень не любят соседствовать огурцы и картофель, капуста и томаты, тыквы и томаты.

Часть культур прекрасно чувствуют себя на одной грядке

Как избавиться от луковой мухи

Луковая муха чаще всего атакует посадки, если они были сделаны уже при теплой погоде. Бороться с ней можно разными способами. Обязательно рыхлите междурядье на грядке, чтобы почва не была каменной. Сверху можно рассыпать немного опилок, которые нужно смочить креолином с золой.

— Это отпугнет вредителя. Но вкапывать опилки нельзя, так как они забирают из почвы азот. Он необходим для гниения, — отметила Людмила Шубина. — Если вредитель начал уничтожать урожай, то нужно полить грядки раствором аммиачной воды из расчета 1 стакан на 10 литров воды. Такой раствор не только избавит от вредителя, но и будет хорошей подкормкой. Сначала грядку поливают обычной водой, а затем уже раствором. Сделать это нужно 2–3 раза в течение нескольких недель.

Что делать со смородиновым клещом

Еще один вредитель, который досаждает дачникам весной — смородиновый почковый клещ. Чаще всего его можно встретить на возрастных кустах — растениям обычно больше пяти лет.

— Выглядит это, как наросты-почки на ветках. В одном может быть до тысячи клещей, которые, вылетая, быстро все уничтожат, — предупредила специалист. — Акарициды применять не безопасно, поэтому тут лучше всего убирать вредителя механически. Для этого нужно убрать все наросты с куста, а если он заражен, то проще заменить куст.

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