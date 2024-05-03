Сажаем пионы, гладиолусы и розы: самые важные работы в цветнике в мае — список дел и лучших сортов

В мае нужно заняться не только овощами, но и цветником Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мае пора заняться не только огородом и плодовым садом, но и цветником. Важно позаботиться о многолетних цветах и правильно подрезать кусты. Разбираемся, когда и как сажать розы, пионы и гладиолусы, а также какие сорта выбрать, чтобы любоваться ими весь сезон.

Когда и как сажать пионы

Пионы высаживают и пересаживают обычно осенью, когда нет жары и такого объема дел, как весной. Но если вы решили посадить новые кусты, но сделать это нужно до середины мая.

— Нужно посадить корневища до жары, чтобы растение спокойно пережило шок от пересадки, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Корневище должно быть крепкое, без гнили, без плесени. На нем не должно быть узелков.

Для пионов потребуется большая и глубокая яма — минимум 60 сантиметров в длину и ширину, и столько же в глубину. На дне обязателен дренаж, иначе корневище быстро загниет. Для этого подойдут сосновые шишки, галька, битый кирпич.

Очень важно подготовить питательный грунт для растений: две части грунта, одна часть перегноя, одна часть торфа. Нужно все тщательно перемешать и при необходимости добавить ложку минеральных удобрений в указанной на упаковке дозировке. Все это высыпают в яму, утрамбовывая слои, чтобы земля сильно не просаживалась. Растение заглубляют не более чем на четыре сантиметра.

— Пион зацветет на следующий год. Если цветов не будет, значит, саженец был слишком сильно заглублен, — отметила агроном. — Стоит помнить, что пионы не любят ветреные места и им нужно много солнца.

Если в первый год куст начал формировать бутоны, то их лучше оборвать, чтобы растение набрало силы. Также нужно обрезать все больные и старые побеги.

Красивые сорта пионов

Самый популярный цвет пионов — розовый Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Кристина Хрустова, блогер-цветовод и химик объяснила, что пионы делятся на травянистые и древовидные. В первой группе стоит попробовать вырастить «Сибирский сувенир», «Новосибирский белый», «Красный шар». Среди древовидных можно посадить сорта «Марианна», «Ломоносов», «Николай Вавилов».



Если выбирать по цвету, то среди белых цветов себя зарекомендовали «Аргентина», «Балерина», «Касабланка», из красных — «Армани», «Блейз», а розовых — «Пинк», «Селебрети», «Гилберт Бартело».

Когда и как сажать гладиолусы

Гладиолусы очень требовательны к температуре почвы, поэтому слишком торопиться с их высадкой не стоит. На глубине 8–10 сантиметров температура должна быть выше +10 градусов. В Сибири обычно это после 20 мая, в более теплых регионах — в первой декаде месяца.

— Нужно, чтобы не было сильных дождей, иначе луковицы могут начать гнить, — предупредила Людмила Шубина. — Обычно гладиолусы высаживают ближе к концу мая.

Перед посадкой нужно осмотреть луковицы и очистить их от шелухи: они должны быть гладкими, без пятен, крепкими. За две недели до посадки нужно положить луковички в теплое место, чтобы они начали прорастать. В день посадки нужно замочить их в однопроцентном растворе маргонцовокислового калия минимум на полчаса и дать подсохнуть.

Гладиолусы нужно сажать только в солнечном месте. Заранее нужно установить опоры для этих высоких цветов, чтобы они не обломались. Расстояние между луковицами должно быть минимум 20 сантиметров и столько же между рядами. В бороздке нужно смешивать грунт с песком, чтобы земля была более рыхлой. Глубина посадки — три диаметра луковицы.

Лучшие сорта гладиолусов

У дачников очень популярны голландские гладиолусы, такие как «Рикс Фриззл», «Мохито», «Джестер Голд», «Босса Нова». Но цветы российской селекции лучше адаптированы к нашим условиями, и их сотни — самых разных вариантов.

Крепкие и яркие цветки у «Дыхания лета», «Марго», «Белого моря», «Таинства ночи», «Золотника», «Даны», «Изюминки».

Как посадить и обрезать розы

Розам требуется много перегноя или перепревшего навоза Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В начале мая пора высаживать королеву сада — розу. Это холодостойкое растение способно выдержать понижение температуры до -10 градусов, поэтому не страшны даже заморозки. Но важно состояние саженца. Если уже есть листья и почки, то высаживать все же придется под укрывной материал. При спящих почках такая защита от холодов не потребуется.

Розе нужна хорошо удобренная почва, так что не жалейте перегноя ни под уже растущие кусты, ни под новые. В каждую лунку нужно внести минимум по килограмму удобрения. Для этого подойдет компост или хорошо перепревший навоз. При посадке нужно учитывать, привиты ли растения.

— У привитых роз всегда заглубляют прививочный шип при посадке примерно на 3–4 сантиметра — тогда кусты будут вас радовать долгие годы, — отметила Людмила Шубина. — Плетистые розы всегда сажают под углом в 45 градусов, чтобы потом плеть уложить и укрыть на зиму. В среднем они вырастают на 1,5–2 метра.

При пересадке уже растущих кустов нужно удалить все старые побеги и подрезать новые до 40–50 сантиметров. Розы любят достаточно сухие и солнечные участки. Лунку нужно выкапывать под размер корня с условием заглубления прививочного шипа. На дне ямы нужно высыпать дренаж.

— Сверху засыпаем перегной, перепревший навоз, немного минеральных удобрений и хорошо прижимаем землю вокруг саженца. После этого куст поливаем, — объяснила агроном.

Весной нужно не забыть обрезать кусты — убрать все старые и сухие ветки. Это санитарная обрезка, которую нужно делать и весной, и осенью. В самом начале мая можно уже приступить к формирующей обрезке, чтобы куст был крепкий и красивый.

— Срезаем под угром в 45 градусов, оставляя 3–5 почек, получается высота куста около 20–25 сантиметров. Многие боятся, что это очень коротко, но розы быстро дают новые побеги, — подчеркнула специалист. — У плетистых роз подрезают только боковые побеги, основную плеть нужно оставить нетронутой.

Лучшие сорта роз

Розы можно разделить на шесть групп — чайно-гибридные, флорибунда, грандифлора, срезочные, шрабы, миниатюрные. Отдельно можно выделить набирающие популярность плетистые розы.

— Самые популярные — это чайно-гибридные сорта, цветущие с июня до поздней осени, и фдорибунды, также цветущие весь сезон, — рассказала Кристина Хрустова, блогер-цветовод и химик.

Среди именно плетистых сортов стоит отметить белоснежный «Айсберг», красный «Амадеус», многоцветный «Браупи». Срезочные: «Бианка», «Венделла». Среди флорибунд себя зарекомендовали «Ален», «Бургунд» и «Голд Топаз», из чайно-гибридных — «Анжелика», «Блэк Мэджик», «Голубой Нил».

Главное про сад и огород

В мае к хлопотам по выращиванию рассады добавляются и задачи по огороду — пора делать перекопку и сажать сразу несколько важных культур.



Весной важно не только перекопать землю и внести удобрения, но и правильно обработать теплицу.



Пора перебрать картофель на посадку или закупиться семенным материалом. Совсем скоро дачникам придется заняться выращиванием второго хлеба.



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