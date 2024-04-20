Пора заняться теплицей: как ее правильно выбрать и чем обработать весной от вредителей

При обработке теплице нужно обязательно надеть перчатки, респиратор, закрытую одежду. Препараты не должны попасть на открытые участки кожи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Теплица для любого дачника очень важна — она позволяет собирать урожай с лета и до поздней осени. Но нужно правильно ухаживать за ней, иначе в закрытом помещении в земле заведется множество вредителей. Весной важно не только перекопать землю и внести удобрения, но и правильно обработать теплицу. Объясняем, как это нужно делать.

Чем обработать теплицу весной от вредителей

Весной в теплице нужно убрать все пожнивные остатки и обязательно обработать закрытое пространство от вредителей, если не сделали это осенью. Чаще всего используются «Карбофос», «Актара», «Актеллика». Их нужно разводить строго по инструкции.

— Работать можно только в перчатках и респираторе. Инсектициды и акарициды опасны для человека и животных, если с ними неправильно обращаться. Рабочую одежду после обработки нужно постирать, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — После опрыскивания теплицу нужно держать закрытой один-два дня.

От грибковых заболеваний можно использовать «Серную шашку», также по инструкции, или биологические препараты, например «Фитоспорин». При обработке любыми препаратами очень важно пройтись по всем углам и элементам конструкции теплицы.

После того как теплица хорошо проветрится, можно приступать к работе с почвой. Землю нужно хорошо перекопать, убрать корни сорняков, личинки вредителей. Для того чтобы не тратить удобрения на дорожки, нужно заранее спланировать, где и что из растений будет располагаться.

— Каждое растение выносит из почвы определенные дозы азота, фосфора и калия, а без них хорошего урожая не будет, поэтому нужно обязательно внести удобрения. На каждый квадратный метр по паре ведер перегноя или компоста, — советует агроном. — Также важно внести и комплексные удобрения.

Самое важное — использовать азот, фосфор, калий. По 30 граммов каждого из элементов на квадратный метр. Дозу азота можно увеличить до 40–50 граммов на квадратный метр. Он особо необходим растениям на стадии роста. Дополнительный калий нужно вносить уже перед формированием плодов. Весной под перекопку вносят сернокислый калий, так как хлористый калий несет хлор, который может навредить посадкам.

Чем помыть теплицу

Препараты опасны не только для людей, но и для животных, поэтому питомцев нужно держать подальше, когда вы занимаетесь подготовкой теплицы Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Обработать теплицу нужно не только внутри, но и снаружи. От пропускной способности света напрямую зависит будущий урожай. Пыль и грязь снаружи могут задерживать до 30–50% света, примерно такими же будут и потери в урожае.

— В случае с внешней обработкой не советую использовать какую-то профессиональную химию. Достаточно развести обычное моющее средство, а еще лучше подойдет раствор хозяйственного мыла, — подчеркнула Людмила Шубина.

Мыть теплицу можно только при температуре выше +5 °C в сухую и безветренную погоду.

Как выбрать теплицу

В первую очередь нужно определиться, для чего нужна теплица и сколько вы готовы на нее потратить. Самые популярные размеры — 3 на 6 метров и 3 на 4 метра. Второй важный момент — конфигурация. Есть арочный формат, есть прямоугольный. Сделать теплицу можно и самостоятельно — по схемам.

— Преимущества прямых стенок — внутри, когда выращиваются высокорослые растения, например огурцы, они не мешают. В арочных они начинают загибаться по краям, — отметил Алексей Мыринов, представитель компании «Парники Сибири».



Каркас теплицы должен быть из оцинкованной профилированной трубы, пластика хватит только на один-два сезона. К круглым трубам прикрепить удастся только пленку, что тоже сделает теплицу недолговечной. Для некруглогодичной теплицы достаточно толщины поликарбоната 4 миллиметра. Если планируются высадки с марта, то толщина должна быть 6–8 миллиметров.

Лучше всего брать листы со средним значением удельного веса 500 граммов на квадратный метр и около 35–45 микрон защитного слоя. Так поликарбонат сможет прослужить до 10 лет.

Как расположить и закрепить теплицу

В теплице не должно быть щелей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Для того чтобы получать максимальный урожай, нужно правильно разместить теплицу. Рядом не должно быть капитальных построек или высокого забора, которые могли бы закрывать свет, — расстояние от них должно быть в идеале минимум три метра. Теплицу ставят длинной стороной с востока на запад. В этом случае будет самая лучшая освещенность.

При ограниченном месте можно размещать теплицу с севера на юг либо под угром в 45 градусов. Но тогда северная часть строения не будет получать солнце в полной мере. В этой части можно посадить несветолюбивые растения, например зелень.

— Важно, чтобы в теплице не было щелей, иначе с нашими ветрами она просто улетит, — предупредила Людмила Шубина. — Если нет капитального фундамента, то нужно ее закрепить.

Можно установить теплицу на блоки, сделать раму и скрепить с ней конструкцию строительными уголками. Часть дачников вкапывают основание теплицы, но это достаточно затратный по времени и силам метод.

Что можно посадить в теплице

В Сибири следует высаживать культуры в неотапливаемую теплицу не ранее 15 мая Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Обычно в теплице выращивают огурцы, помидоры, перцы и баклажаны. В междурядье можно посеять зелень: салат, укроп, базилик, сельдерей, лук на перо.

В Сибири следует высаживать культуры в неотапливаемую теплицу не ранее 15 мая, а лучше 18–20 мая. В более западных и теплых регионах можно делать это раньше.



— Сейчас можно посеять в теплице на рассаду капусту, брокколи, кольраби, так как это достаточно холодостойкие культуры, а потом их пересадить, — советует Людмила Шубина.

В теплицу сейчас можно посеять и редис, чтобы снять потом первый урожай перед высадкой теплолюбивых растений на постоянное место.

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