Теплицы и парники: как сделать своими руками, чем обрабатывать и что в них можно посадить
Раскрываем все секреты одних из главных сооружений на даче
Теплица — неотъемлемый атрибут любой дачи, где выращиваются овощи. С ее помощью можно получить раньше срока огурцы, томаты, перцы и другие культуры. Чем обработать теплицу весной? Как сделать ее и парник своими руками? Какой поликарбонат лучше выбрать? Отвечаем на все эти вопросы.
Чем обработать теплицу весной
Основные профилактические мероприятия, которые проводятся в теплицах, должны все-таки проводится осенью. Но если вы забыли про теплицу тогда, то сейчас нужно скорее наводить порядок. В первую очередь уберите все пожнивные остатки. Затем нужно обработать теплицу от вредителей. Для этого подойдут такие препараты, как «Карбофос», «Актара», «Актеллика» и другие. «Серная шашка» поможет в профилактике грибковых заболеваний.
— Помните о технике безопасности. Работать нужно в перчатках и респираторе. Обработайте все конструкции, потому что яйца вредителей, той же тли, находятся на них и сорных остатках, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Обработали, закрыли, сутки-двое подержали в насыщенной концентрации. А после того как хорошо проветрили, то нужно заняться почвой.
Каждое растение выносит из почвы определенные дозы азота, фосфора и калия. И для овощных культур важны органические удобрения — навозистный перегной, компост. Ежегодно их нужно вносить. На квадратный метр пару ведер.
— Желательно внести комплексные удобрения — азот, фосфор, калий. Возможно и разнодробное внесение. Калий лучше вносить сернокислый, потому что все овощные культуры очень чувствительны к хлору. А самое дешевое удобрение — хлористый калий — предполагает внесение в осеннюю перекопку. Тогда он выветрится к новому сезону, — отметила эксперт.
Оптимальный объем внесения каждого элемента — по 30 граммов на квадратный метр. Азота можно внести чуть больше, под перекопку 50–60 граммов на квадратный метр.
Теплица и парник своими руками — самые лучшие проекты
Если в этом году у вас встал вопрос о новой теплице, то вы можете сделать ее своими руками. Самый популярный размер — 3 на 6 метров. Публикуем один из проектов такого сооружения. А о выборе каркаса и поликарбоната расскажем подробнее чуть ниже.
Парник — мини-теплица с собственным микроклиматом, в которой можно получить урожай гораздо раньше, чем при обычном выращивании. В парнике можно выращивать любые культуры. Чаще всего это зелень, помидоры, земляника, перцы. Более подробно о парниках мы рассказывали здесь.
Теплица из пластиковых труб своими руками
Если вы хотите сделать временную теплицу, то тогда можно использовать трубы. Сделать такое сооружение можно своими руками и натянуть пленку. Но это не так дешево, как кажется на первый взгляд.
— Каркас теплицы делается из оцинкованной профилированной трубы не просто так. Пластиковые трубы в Новосибирске почти никто не применяет. Нет в этом смысла никакого. Сейчас металл равномерный стал по цене, а ПВХ стал дорогой, — объяснил Алексей Мыринов, представитель компании «Парники Сибири».
Пластик может легко потрескаться.
— Если будет просто пластик, то это очень недолговечная теплица. Он на морозе дубеет и может просто треснуть. На круглые трубы можно применить только пленку. Поликарбонат саморезом прикрепить в круглую трубу очень проблематично, — отметил Александр Чернов, руководитель «Стилар теплицы».
Но если вы всё же возьметесь за такую теплицу, то можно использовать этот проект.
Поликарбонат для теплицы — какой лучше
Важно определиться, будете вы использовать теплицу для ранних посадок или только с мая.
— Если это не круглогодичная теплица, то достаточно 4 миллиметра толщины листа поликарбоната. Если он ее подогревает с марта и начинает высаживать, то тогда лучше толщину сделать 6–8 миллиметров. В этом случае теплосбережение лучше, — советует Алексей Мыринов, представитель компании «Парники Сибири».
Еще один важный параметр для поликарбоната — удельный вес листа, либо еще ее называют плотностью. Сколько килограммов приходится на один квадратный метр. Чем вес больше, тем лист становится жестче.
— Среднее значение — 500 граммов на квадратный метр. Жесткость нужна для того, чтобы сдерживать ветровую и снеговую нагрузку. Самое важное значение для поликарбоната — это защита от ультрафиолетового излучения, но проверить можно его только временем или в лаборатории. Такая защита очень важна, отвечает за срок службы. При слабой защите за 3–4 сезона может разрушиться — пожелтеет и станет хрупким. Хороший поликарбонат должен иметь 35–45 микрон защитного слоя, который сбережет его как минимум на 10 лет, — объяснил специалист.
Каким должен быть каркас теплицы
Чаще всего каркас делается из прямоугольной оцинкованной трубы одинарной с сечением 30 на 20 толщиной 1 миллиметр.
— Если нужна усиленная теплица, то частоту дуг следует увеличить и сделать их с шагом в 65 сантиметров, чтобы было меньше провисание поликарбоната, — объяснил Алексей Мыринов, представитель компании «Парники Сибири». Если есть возможность раз в сезон убирать снег, то шаг можно сделать и в метр. Есть сечение 20 на 20 двойными дугами с фермами. Такая теплица очень прочная становится.
В идеале теплица идет формой «домиком» — прямые стенки и крыша треугольником.
— В ней больше всего полезного пространства, — подчеркнул Александр Чернов, руководитель «Стилар теплицы». — Если теплица арочного типа, то очень много места не используется из-за наклона. По бокам подрезается полезное пространство примерно по полметра. Высокие культуры уже проблематично выращивать. Предпочтительны теплицы с двойной дугой.
Но очень важно и соединение конструкции. Их два вида — «труба в трубу» и на крабах.
— Идеально, если основные элементы соединяются труба в трубу и отдельные прожилинки на крабах, — советует эксперт. — Крабы делают каркас жестче, а «труба в трубе» обеспечивает надежное соединение.
Какие теплицы чаще всего выбирают новосибирцы
Самой большой популярностью пользуются теплицы двух размеров — 3 на 6 метров и 3 на 4 метра.
— Если берем арочный формат, то здесь преимуществом будет являться цена. Конструкция максимально подгоняется под размер листа. Если это теплица 3 на 4 метра, то на нее уходит 3 листа поликарбоната. Сама конструкция подешевле выходит, — отметил Алексей Мыринов, представитель компании «Парники Сибири». — Преимущества прямых стенок — внутри когда выращиваются высокорослые растения, например огурцы, они не мешают. В арочных они начинают загибаться по краям.
Как объяснил Александр Чернов, руководитель «Стилар теплицы», минимальный каркас размерами 3 на 4 метра не может сейчас стоить дешевле 16 тысяч рублей. Только если качество низкое.
— Здесь есть несколько вариантов. Если участок на вершине, то можно и рассмотреть более дешевый вариант. Но для низины конструкция должна быть более прочной.
Налог на теплицы в 2022 году
В этом году вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Теперь бани, теплицы и сараи стали полноценной недвижимостью и, соответственно, объектами налогообложения. Но не все.
Недвижимостью официально признают капитальные постройки, которые обладают сразу несколькими характеристиками. Первое — прочно связаны с землей (объекты с капитальным фундаментом). Второе — их невозможно перенести без «несоразмерного ущерба назначению».
Кроме того, как объясняют в ФНС, даже на капитальные и зарегистрированные постройки площадью до
Что посадить в теплице
Чаще всего дачники высаживают в теплицы: огурцы, помидоры, перцы и баклажаны.
— Садовод должен учитывать биологические особенности этих культур. Они все теплолюбивые, особенно огурец, и низкая температура почвы и похолодания несут пагубное влияние, — напомнила Людмила Шубина. — Сейчас можно посеять на рассаду капусту, брокколи, кольраби.
В Сибири следует высаживать культуры в теплицу не ранее 15 мая, а лучше 18–20 мая. В более западных и теплых регионах можно делать это раньше.
Также в теплицу сеют редиску, укроп, петрушку сейчас.
На каком расстоянии сажать огурцы в теплице
Огурцы — одно из главных растений, которое выращивается в теплице. Помните, что температура почвы должна быть выше +14 градусов. Сажать огурцы в теплице нужно на расстоянии в 40–45 сантиметров. Тогда растение будет развиваться полноценно.
— Почва под огурец должна быть гораздо рыхлее, чем для перцев и помидоров, — отметила Людмила Шубина. — Огурец любит не только тепло, но и хороший полив.
Сорта томатов для теплицы из поликарбоната
В теплицу высаживают индетерминантные сорта — это томаты, которые способны достигать в высоту 2–2,5 метра, если вы их не подрезаете. Это сорта с неограниченным ростом, которые плодоносят на протяжении всего сезона. На юге их выращивают и в открытом грунте.
Среди сортов таких помидоров хорошо себя показали: «де барао», «желтые сосульки», «черная груша».
— Как правило, те, кто любят крупноплодные сорта, не гибриды, выбирают «бычье сердце». Очень вкусный «де барао», — подчеркнула агроном. — Стоит обратить внимание на такие гибриды, как «пинк мэджик», «пинк парадайз», «пинк райз». Если посадите низкорослый скороспелый сорт в теплице, то он даст урожай с куста 2–3 килограмма, и всё, займет место. А индетерминантные сорта дают до 6 килограмм с куста, поэтому их высаживают в теплицы.
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