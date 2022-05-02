Теплицы и парники: как сделать своими руками, чем обрабатывать и что в них можно посадить

— Помните о технике безопасности. Работать нужно в перчатках и респираторе. Обработайте все конструкции, потому что яйца вредителей, той же тли, находятся на них и сорных остатках, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Обработали, закрыли, сутки-двое подержали в насыщенной концентрации. А после того как хорошо проветрили, то нужно заняться почвой.

Каждое растение выносит из почвы определенные дозы азота, фосфора и калия. И для овощных культур важны органические удобрения — навозистный перегной, компост. Ежегодно их нужно вносить. На квадратный метр пару ведер.

— Желательно внести комплексные удобрения — азот, фосфор, калий. Возможно и разнодробное внесение. Калий лучше вносить сернокислый, потому что все овощные культуры очень чувствительны к хлору. А самое дешевое удобрение — хлористый калий — предполагает внесение в осеннюю перекопку. Тогда он выветрится к новому сезону, — отметила эксперт.

Оптимальный объем внесения каждого элемента — по 30 граммов на квадратный метр. Азота можно внести чуть больше, под перекопку 50–60 граммов на квадратный метр.