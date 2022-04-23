Сажаем редиску: какие сорта сильно не горчат и как получать урожай весь год

Весной многие дачники стараются посеять редиску — овощ неприхотливый и при правильном подходе быстро дает вкусный урожай. Редис можно выращивать целый год. Рассказываем, как сеять его весной, какие сорта лучше выбрать и как поскорее получить первый урожай.

Когда сажать редиску

Редис — культура очень простая в возделывании, достаточно холодостойкая и легко выращивается в любых условиях, даже холодного сибирского климата. На рассаду этот овощ не сеют.

— Сеять в почву можно ее уже как только будет возможность вскопать грядку. То есть с середины апреля до мая и дальше в течение всего агросезона. При правильной агротехнике некоторые сорта редиса успевают созревать за месяц, а то и раньше, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

