Сажаем редиску: какие сорта сильно не горчат и как получать урожай весь год
Раскрываем все секреты выращивания этого овоща
Весной многие дачники стараются посеять редиску — овощ неприхотливый и при правильном подходе быстро дает вкусный урожай. Редис можно выращивать целый год. Рассказываем, как сеять его весной, какие сорта лучше выбрать и как поскорее получить первый урожай.
Когда сажать редиску
Редис — культура очень простая в возделывании, достаточно холодостойкая и легко выращивается в любых условиях, даже холодного сибирского климата. На рассаду этот овощ не сеют.
— Сеять в почву можно ее уже как только будет возможность вскопать грядку. То есть с середины апреля до мая и дальше в течение всего агросезона. При правильной агротехнике некоторые сорта редиса успевают созревать за месяц, а то и раньше, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Чтобы ускорить рост овоща, который так любят использовать в салатах и окрошке, его можно сейчас сеять в теплице. Даже временное пленочное укрытие на дугах сыграет вам на руку в ускорении получения урожая.
Какие сорта редиски выбрать
Вам потребуются хорошие семена и желательно тщательно подойти к их выбору.
— Сейчас множество гибридов и сортов, которые не дают цветушности. Редис — растение короткого дня, то есть в длинные июньские дни он очень быстро уходит в цвет и не дает качественного корнеплода. Корнеплод становится твердым и жестким, — предупреждает Людмила Шубина. — «Вюрцбургский» и «жара» — это нейтральные сорта, которые относительно устойчиво реагируют на длину дня.
Современных гибридов и сортов сейчас очень много.
— Я использую очень популярный гибрид «селеста» — беспроигрышный вариант. Он позволяет получать несколько урожаев за сезон. То есть посеяли сейчас его, через месяц грядка освободится, и можно снова сеять. И так каждые 20–30 дней сеем и за лето получаем 4–5 урожаев. «Дуро» тоже очень хорош, — перечисляет Людмила Шубина. — Еще есть очень ранний крупный гибрид «тинто».
Среди очень ранних стоит обратить внимание на «глориет», «аврору», «прометея», на сладкие сорта — «кармен», «меркадо».
Почему редиска горчит и не нарастает корнеплод
Слишком сильно горчить редиска может по нескольким причинам — недостаточный полив, некачественная почва, плохой семенной материал. Редиска хоть и проста в выращивании, но бросать ее без присмотра нельзя.
— Редиска любит полив. Корнеплоду нужна рыхлая и удобренная почва и редкая посадка. Нужно, чтобы расстояние между зернышками было 2–3 сантиметра, а между рядами около 15 сантиметров. Полив — два раза в неделю обязателен, иначе будет горчить и плохо расти. Не забывайте полоть и рыхлить почву, — подчеркнула Людмила Шубина.
Если вы посадите редис слишком часто, то корнеплод не будет нарастать и вы останетесь без урожая.
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