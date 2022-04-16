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Все на картошку: какой сорт самый вкусный, как сажать картошку и что делать с проволочником и колорадским жуком

Простые правила, которые позволят вам собрать с сотки по 200 килограмм

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Картофель выращивать не так тяжело, как кажется, — нужно не лениться

Картофель выращивать не так тяжело, как кажется, — нужно не лениться

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Совсем скоро наступит то самое время, когда дачники отправятся сажать второй хлеб — картофель. В этом году выращиванию своих овощей многие придают особое значение. Какой сорт картофеля самый вкусный? Как выращивать ранние сорта картофеля? Как сажать картошку и какие удобрения использовать? Рассказываем вместе с агрономом всё об этом очень важном овоще.

Какой сорт картофеля самый вкусный

В ситуации с картофелем на вкус и цвет точно товарищей нет. Кто-то любит сорта с большим количеством белка и низким крахмалом, кто-то, наоборот, крахмалистые рассыпчатые.

— Четкую границу провести сложно. Для меня, например, самые вкусные сорта картофеля — «беллароза» и «адретта», «тулеевский». Но если взять картофель для винегрета, то стоит обратить внимание на «лину», потому что в кашу не превращается, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Сорт «гала» очень вкусен, из него пюре прекрасное. Я приверженец сортов с умеренно рассыпчатой структурой.

Не нужно забывать, что не менее важна урожайность сорта.

— «Свитанок киевский» раньше был районированный, но сейчас сажается повсеместно. У него и высокая урожайность, и очень хорошие вкусовые качества, — добавила агроном.

Ранние и среднеранние сорта картофеля

Многие мечтают подкапывать свежую картошку у себя на даче уже в июле. Но для этого нужно хорошо постараться — выбрать правильный сорт, прогреть почву и следить за посадками.

Среди ранних и среднеранних сортов стоит обратить внимание на сорта «венета», «адретта», «беллароза», «ред скарлет», «королева Анна», «чародей». Убирают их с середины августа до начала сентября.

— Чтобы ускорить образование клубней, можно прорастить картофель заранее и посадить его под пленку, — добавила Людмила Шубина. — До посадки почву можно прогреть — положить пленку сверху.

После посадки иногда бывают заморозки, особенно в Сибири. Если у вас уже взойдет картофель, то нужно его подокучить вплоть до того, чтобы присыпать кусты, или закрыть ветошью или пленкой, чтобы он не замерз. С ранними посадками картофеля нужно быть очень бдительными.

Многие мечтают подкапывать свежую картошку у себя на даче уже в июле. Но для этого нужно хорошо постараться

Многие мечтают подкапывать свежую картошку у себя на даче уже в июле. Но для этого нужно хорошо постараться

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Когда сажать картофель


Сажать картофель нужно по мере готовности почвы. За 10 дней до времени посадки его нужно вынести из погреба и подвала. Нужно дать возможность наклюнуться росткам на рассеянном свету в полутени при +14... +15 градусах.

Картофель традиционно в Сибири сажают обычно с 15 по 25 мая. В более теплом климате делать это можно намного раньше — в конце апреля — начале мая. Очень важно, чтобы поле было свежевскопанное, рыхлое и влажное.

Удобрения для картофеля

Картофель любит удобрения, без них урожая не будет.

— Прежде всего очень важны органические удобрения. Вносим компост или перегной в лунку локально, хотя бы четверть ведра. Также добавляем комплексные удобрения, в которых есть азот, фосфор и калий. И следует дополнительно внести калийные удобрения — в каждую луночку по чайной ложке перемешать, и лучше, если это будет сернокислый калий, — советует агроном.

Более дешевое удобрение — калий хлор — нужно вносить с осени. Оно не вымывается с водами и в последующем используется картофелем. В весенний период его использовать не нужно, потому что хлор может подавлять развитие картофеля.

На каком расстоянии сажать картофель

Есть две густоты посадки картофеля. Первая — на семена, вторая — для получения урожая.

На получение семян расстояние может быть 45 на 45 см, это полушаг человека. Если вы хотите получить картофель с куриное яйцо, сажайте в шахматном порядке, чтобы была лучшая освещенность.

— Для получения хорошего урожая расстояние должно быть в 60–70 см между кустами, — советует Людмила Шубина. — Кусту будет место, где расти, болезней будет меньше, и ухаживать за ними удобнее.

Высокорослые поздние сорта картофеля нужно сажать более разреженно. Скороспелые сорта, которые убираются в августе, как правило, имеют невысокую листовую массу, поэтому их можно и почаще посадить — 45 на 45 см. Но сильно частить тоже нельзя.

На сотку нужно 2,5 ведра посевного материала — среднего картофеля, величиной с куриное яйцо. И с нее можно без проблем получить и 200–250 килограмм. Были рекордсмены, получившие и более 300 килограмм.

— Агротехника в выращивании картофеля весьма простая. Нужно как минимум не лениться — своевременно посадить, пару раз прополоть, окучить и один раз полить, если засушливый год, — перечислила агроном.

На сотку нужно 2,5 ведра посевного материала — среднего картофеля, величиной с куриное яйцо

На сотку нужно 2,5 ведра посевного материала — среднего картофеля, величиной с куриное яйцо

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Колорадский жук: обработка картофеля перед посадкой


Большой проблемой для дачников в последние 15 лет стал колорадский жук, который может свести на нет все труды. Он съедает всю листостебельную массу, поэтому с ним нужно активно бороться.

На этапе посадки есть достаточно распространенный способ защиты картофеля от колорадского жука — обработка препаратом «Престиж». Он используется именно на клубнях, в раствор опускается семенной материал, который потом высушивают.

— Это препарат системного действия. Проникая в клубни, переходит в листовые пластины. Становится картофель несъедобным для колорадского жука. Производители препарата утверждают, что вещества находятся в листовой массе и не накапливаются в клубнях. Хочется в это верить, конечно, но есть масса других способов борьбы с колорадским жуком. Я советую обратить внимание именно на биологические методы борьбы, — подчеркнула Людмила Шубина.

Биологические методы защиты используются уже тогда, когда появляются всходы и рождаются личинки. Можно использовать именно в эту фазу биологические препараты «Битоксибациллин» или «Лепидоцид». Но их применяют неоднократно, за сезон 3–4 раза. Они абсолютно безопасны для человека.

Есть и генетически модифицированные сорта картофеля, устойчивые к колорадскому жуку, но они в основном американские и очень дорогие. Чаще всего используются для выращивания картофеля на чипсы.

Главный враг клубней картофеля — проволочник

Еще один вредитель, который может испортить ваш урожай картофеля, — проволочник. Это личинка жука-щелкуна.

— Любое насекомое идет на запах любимой пищи. Жук-щелкун относится к семейству жесткокрылых. Вы, скорее всего, их видели у себя на даче — блестящие жуки, которые, когда их задеваешь, переворачиваются на спинку и щелкают лапками. Он в огромном количестве откладывает яйца в приземленном слое почвы, под листьями, камнями, щепками, — перечислила Людмила Шубина. — Личинка — проволочник — уходит в почву. Самое вкусное для него — корни пырея, осота желтого и розового, всех растений, которые размножаются вегетативными корешками, имеют сочные корни. В таких местах, как правило, картофель очень сильно поражен проволочником.

Если у вас дача в 4 сотки, то его можно легко ловить. Как правило, жуки откладывают яйца под досками, кирпичами, другими плоскими предметами. Нужно разложить в эти места приманки, отравленные химическими препаратами либо обработанные борной кислотой, смешанной с сахаром и яйцом. Они будут поедать это и погибать.

— Уберите с участка всю корнеотпрысковую траву. Когда идет перекопка почвы, то все беленькие корни нужно выбирать. Это места, где будут кормиться проволочники. Отбить нюх у личинки, чтобы она не шла на картошку, можно еще во время посадки. Это очень просто. В каждую лунку можно бросить кусочек рыбы, например кильки, или насыпать чайную ложку мясо-костной муки с ее запахом. И никакой проволочник не придет, — заверила агроном.

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