Все на картошку: какой сорт самый вкусный, как сажать картошку и что делать с проволочником и колорадским жуком

— Четкую границу провести сложно. Для меня, например, самые вкусные сорта картофеля — «беллароза» и «адретта», «тулеевский». Но если взять картофель для винегрета, то стоит обратить внимание на «лину», потому что в кашу не превращается, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Сорт «гала» очень вкусен, из него пюре прекрасное. Я приверженец сортов с умеренно рассыпчатой структурой.

Не нужно забывать, что не менее важна урожайность сорта.

— «Свитанок киевский» раньше был районированный, но сейчас сажается повсеместно. У него и высокая урожайность, и очень хорошие вкусовые качества, — добавила агроном.

Ранние и среднеранние сорта картофеля

Многие мечтают подкапывать свежую картошку у себя на даче уже в июле. Но для этого нужно хорошо постараться — выбрать правильный сорт, прогреть почву и следить за посадками.

Среди ранних и среднеранних сортов стоит обратить внимание на сорта «венета», «адретта», «беллароза», «ред скарлет», «королева Анна», «чародей». Убирают их с середины августа до начала сентября.