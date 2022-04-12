Пикировка и черенкование петуний: основные правила и простой способ, как получить из трех растений десятки
Не забудьте подкормить цветы
Петуния — одно из самых известных и популярных у дачников однолетних растений. После высадки на постоянное место она достаточно неприхотлива, цветет обильно все лето, и многообразие сортов и окрасов позволяет создавать цветочные композиции, от которых все соседи свернут шеи. У многих цветы уже достигли такого размера, что пора рассаживать их в разные емкости, то есть приступать к пикировке. Также вы можете увеличить количество растений с помощью черенкования и получить при правильном подходе вместо трех-пяти — несколько десятков. Как — рассказывает Кристина Хрустова, блогер-цветовод и химик. Далее — от первого лица.
Что значит пикировать рассаду и в чем разница с перевалкой
Пикировка — это пересадка растения в емкость большего объема. Она всегда сопровождается обрывом корневой системы и определенным стрессом для растения.
Перевалка же проводится с полным сохранением земляного кома, окутанного корнями растения.
Многим растениям пикировка идет на пользу. Несмотря на то что всегда стрессом является обрыв корней, такая процедура стимулирует их ветвление. Пару недель растения будут оправляться от шока, а потом стремительно подадутся в рост.
Когда проводить пикировку петунии
Пикировку, как правило, проводят в фазе 2 настоящих листочков (то есть 2 настоящих и 2 семядольных). В таком случае сеянцы аккуратно поддевают палочкой или зубочисткой. Но я все же люблю оттянуть этот момент до тех пор, пока сеянцам не станет тесно в посевной емкости. В таком случае я аккуратно переворачиваю емкость с посевными на ладонь и отламываю нужный мне участок земляного кома вместе с растением. При такой пикировке растения имеют хорошо разветвленную корневую систему, им легче справиться с шоком.
Какую емкость выбрать для пикировки петунии и какой нужен грунт
Емкость для размещения сеянцев берем под стать размеру сеянца и сорту. Если это мощная ампельная петуния, то лучше сразу дать объем земли 300–500 мл, кустовые какое-то время могут посидеть и в 200 мл.
При этом очень важно выбрать правильный грунт. Он должен быть рыхлым, воздухопроницаемым, питательным. Советую взять цветочный грунт, добавить перлит и вермикулит, а также в лунку при пикировке внести подкормку пролонгированного действия. Можно этого и не делать. А выждать 2 недели после пикировки (пока растение отойдет от шока) и дать корневую подкормку комплексным минеральным удобрением для цветущих растений либо конкретно для петунии.
Через пару недель, когда ваше растение хорошо приживется на новом месте и наберет хороший темп роста, вы можете снять с него череночки для укоренения.
Зачем черенковать петунии
Сортов петунии великое множество: есть петуния, которую можно вырастить из семян, а есть петуния, размножающаяся исключительно вегетативным способом. Именно из-за вегетативных сортов многие цветоводы научились черенковать петунию.
С помощью черенкования вы можете получить больше растений.
Можно черенковать и семенные сорта. Особенно когда дело касается топовых семенных сортов, где цена за семечко может доходить до 50–80 рублей. Можно посеять всего 3 семечки, а к рассадному сезону получить сотню. Именно поэтому важно уметь размножать петунию вегетативным способом.
Как черенковать петунии
1. Обрезаем побег длиной 5–7 см, нижнюю часть которого освобождаем от зеленой массы, делаем косой срез. Верхушку побега и бутоны, если имеются, необходимо удалить, листочки обрезать наполовину (для снижения испарения влаги).
2. Для укоренения в качестве субстрата берем легкий грунт, нейтральный торф, субстрат (перлит/вермикулит) или смесь грунта и вермикулита (либо перлита). Главный критерий тут — рыхлость, воздушность субстрата. В воде делать все это не рекомендую, хотя петуния тоже пускает корни, многие пытаются. Но в воде образуется другой тип корней и после пересадки в грунт черенку придется адаптироваться к другой среде.
3. Черенок можно макнуть в стимулятор корнеобразования, а затем разместить в грунте (или субстрате), обжать черенок, опрыскать любым стимулятором роста.
4. Создаем парниковые условия, то есть накрываем крышкой, пакетиком или пленочкой. В течение 1–2 недель черенок даст корни, еще через 2 недели — зацветет. Можно укоренять и без парника, так я тоже делаю, но в таком случае необходимо тщательно следить за балансом влаги: черенок не должен пересыхать, но и не должен испытывать на себе избыток воды.
Что еще почитать про сад и огород
И для начинающих, и для опытных садоводов бархатцы станут идеальным вариантом украшения участка. Рассказываем, когда и как сеять бархатцы на рассаду, как правильно их выращивать и почему тень не подойдет для этих цветов.
Многие дачники очень любят и астры, и не зря — цветок хоть и достаточно неприхотливый, но имеет свои особенности. Вместе с агрономом рассказываем, когда и как сеять астры, как уберечь цветы от корневой гнили и о специальном грунте под них.
СЮЖЕТ
В апреле многие дачники начинают сеять капусту. Сейчас время ранних сортов, а ближе к концу месяца можно приступать к работе с более поздними гибридами, которые потом пойдут на квашение. В посеве вам поможет лунный календарь и советы агронома.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции