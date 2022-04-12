Пикировка и черенкование петуний: основные правила и простой способ, как получить из трех растений десятки

Что значит пикировать рассаду и в чем разница с перевалкой

Пикировка — это пересадка растения в емкость большего объема. Она всегда сопровождается обрывом корневой системы и определенным стрессом для растения.

Перевалка же проводится с полным сохранением земляного кома, окутанного корнями растения.



Многим растениям пикировка идет на пользу. Несмотря на то что всегда стрессом является обрыв корней, такая процедура стимулирует их ветвление. Пару недель растения будут оправляться от шока, а потом стремительно подадутся в рост.

Когда проводить пикировку петунии

Пикировку, как правило, проводят в фазе 2 настоящих листочков (то есть 2 настоящих и 2 семядольных). В таком случае сеянцы аккуратно поддевают палочкой или зубочисткой. Но я все же люблю оттянуть этот момент до тех пор, пока сеянцам не станет тесно в посевной емкости. В таком случае я аккуратно переворачиваю емкость с посевными на ладонь и отламываю нужный мне участок земляного кома вместе с растением. При такой пикировке растения имеют хорошо разветвленную корневую систему, им легче справиться с шоком.