Сажаем астры: основные правила, лучшие сорта и почему под них нужно подготовить специальный грунт

Апрель — время для высевания не только овощей, но и цветов. Многие дачники очень любят астры, и не зря — цветок хоть и достаточно неприхотливый, но имеет свои особенности. Вместе с агрономом Людмилой Шубиной рассказываем, когда и как сеять астры, как уберечь цветы от корневой гнили и о специальном грунте под них.
Когда сажать астры на рассаду
Эти очень популярные у дачников цветы мы сеем в начале — середине апреля, потому что их возраст на момент высадки в открытый грунт должен быть примерно 45–60 дней в зависимости от сорта. Под астры обязательно нужно выбрать специальный грунт.
— Переросшая рассада очень рано зацветает и не дает мощные букеты. Ни в коем случае нельзя сеять их в грунт, в котором был использован навоз, так как астры подвержены корневой гнили, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Это очень нежная культура в плане грунта.
Лучше взять просто дерновую землю, внести немного минеральных удобрений, и будут прекрасные всходы, и растение потом не будет болеть.
Какие сорта астры выбрать
Астры бывают многолетними и однолетними — сортов тысячи, и проще всего начать со вторых, если вы только осваиваете садоводство. Садоводам стоит обратить внимание на такие однолетние сорта, как «страусово перо», «дюшес», «белоснежка». Из многолетних — «итальянская», «кустовая», «белая», «золотая». Из морозостойких — «американская», «альпийская многолетняя», «щитковидная».
Сейчас на рынке есть очень устойчивый к корневой гнили гибрид «мацумото». Расцветка у растений очень яркая и разных оттенков.
— Это многоцветковая астра, диаметры цветков — около 2 сантиметров. И она устойчива к болезням, — добавила агроном. — Все крупноцветные, игольчатые, пионовидные астры имеют слабость к болезням.
Подавить развитие грибных заболеваний и спасти цветы может помочь триходермин.
Как сеять астру
Астры — мелкосемянная культура, поэтому обращаться с ней нужно очень аккуратно.
— Сеем в небольшие плошки высотой 10 сантиметров, на глубину не более 0,5 сантиметров. Присыпаем землей, слегка увлажняем, закрываем пленочкой, — объясняет агроном. — Астра всходит достаточно быстро — на 4–5-й день. После этого ставим плошку на освещенное место и можно даже в прохладное. Астра достаточно холодостойкая культура. Как только солнышко будет более активно, можно выносить ее на застекленный балкон.
Астра не особо требовательна в рассадный период, не вытягивается, как петунья, и достаточно крепкая. Самое главное — правильная почва. К пикировке приступают, когда появляются 2–3 настоящих листа, она очень хорошо ее переносит.
— При пикировке лучше всего подсыпать в почву триходермин, для профилактики корневой гнили, — добавила Людмила Шубина. — Пикировать можно не в стаканчики, а в ящики. Это сэкономит вам место. Корневая система растения будет даже лучше, и приживается на постоянном месте такая рассада не хуже, чем при выращивании в стаканчиках.
Что еще почитать про сад и огород
Сейчас у многих дачников рассада помидоров, которые пойдут в теплицы, уже доросла до таких размеров, что ее пора рассаживать. При пикировке томатов нужно соблюдать определенные правила, а также стоит обратить внимание не на стаканчики, а на ящики.
СЮЖЕТ
Наступает время сеять культуры, которые растут очень быстро. В марте мы закончили сажать перцы, баклажаны и некоторые сорта томатов и приступим к огурцам, капусте и кабачкам. Рассказываем, что нужно посеять в апреле. Не пропустите сроки!
Как правильно и когда пикировать рассаду перцев и баклажанов, рассказываем здесь вместе с агрономом. Будьте очень аккуратными, иначе можете погубить свои труды.