Сажаем астры: основные правила, лучшие сорта и почему под них нужно подготовить специальный грунт

— Переросшая рассада очень рано зацветает и не дает мощные букеты. Ни в коем случае нельзя сеять их в грунт, в котором был использован навоз, так как астры подвержены корневой гнили, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Это очень нежная культура в плане грунта.

Лучше взять просто дерновую землю, внести немного минеральных удобрений, и будут прекрасные всходы, и растение потом не будет болеть.



Какие сорта астры выбрать

Астры бывают многолетними и однолетними — сортов тысячи, и проще всего начать со вторых, если вы только осваиваете садоводство. Садоводам стоит обратить внимание на такие однолетние сорта, как «страусово перо», «дюшес», «белоснежка». Из многолетних — «итальянская», «кустовая», «белая», «золотая». Из морозостойких — «американская», «альпийская многолетняя», «щитковидная».

Сейчас на рынке есть очень устойчивый к корневой гнили гибрид «мацумото». Расцветка у растений очень яркая и разных оттенков.

— Это многоцветковая астра, диаметры цветков — около 2 сантиметров. И она устойчива к болезням, — добавила агроном. — Все крупноцветные, игольчатые, пионовидные астры имеют слабость к болезням.