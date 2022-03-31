Пикировка помидоров: когда рассаживать томаты после всходов — основные правила и сроки

У многих дачников рассада помидоров, которые пойдут в теплицы, уже доросла до таких размеров, что ее пора рассаживать. При пикировке томатов нужно соблюдать определенные правила, а также стоит обратить внимание не на стаканчики, а на ящики. Сроки пикировки, основные правила и почему стоит выбрать ящики — объясняем вместе с агрономом.
Что значит пикировать рассаду
Для пересадки сеянцев из одного горшка в разные есть свой термин — это называется пикировка. Очень важно не пропустить срок и вовремя рассадить растения. Обычно дачники выбирают для этого стаканчики или глубокие ящики.
— Важно не пропустить срок, чтобы растения нормально развивались, вовремя их распикируйте, — напомнила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Для томатов нет таких строгих условий, что появился первый настоящий лист и нужно пикировать.
Но если вы затянете с рассаживанием, то растения могут не успеть набрать достаточный корневой объем.
Когда пикировать помидоры после всходов
Сначала, когда появляется всход, вы видите два семидольных листа. Они расположены напротив друг друга и не являются настоящими. Нужно ждать появления следующих листиков. И лучше сразу не бросаться с пикировальным колышком.
— По мере появления первого настоящего листа можно приступать к пикировке. Если объем томатов большой, то как раз самое время этим заняться. Лучше всего после появления первого настоящего листа подождать неделю, чтобы растение укрепилось. Вместе с ростом объема листа растет и объем корневой системы. Такая рассада, как правило, более крепкая, — объяснила Людмила Шубина.
Что выбрать — стаканчики или ящик для пикировки помидоров
Обычно дачники выбирают для пикировки стаканчики, но лучше для рассады, которая идет в открытый грунт, выбрать ящики.
— Рассада, выращенная в ящиках, гораздо более продуктивная и урожайная. Обычно стакан имеет ограниченное пространство, и корневая система набирает определенный объем и наступает час икс, когда все корни уперлись в боковые стенки, и растению подается сигнал — стоп, дальше расти некуда. Рассада как бы останавливается в своем развитии, и объем корневой системы больше не нарастает, — отмечает агроном. — А в ящике такого ограничения нет, в такой системе корни растут достаточно долго.
Обычно помидоры высаживают в рассадные ящики высотой 12 сантиметров, длиной 40 сантиметров и шириной 25 сантиметров. Такой объем позволит растению долго развиваться.
— Корни с одного угла ящика будут расти до другого и наоборот. Корневая система очень переплетается, но в этом ничего нет страшного. Многим кажется, что потом при высадке на постоянное место корни сильно повредятся, но это не так. Главное, чтобы растение прежде срока не получило сигнал о том, что пора прекращать развитие, в том числе закладывать дополнительные кисти и завязи, — подчеркивает Людмила Шубина.
Если рассада предназначена для теплицы, то можно пикировать и в высокие стаканчики. И желательно, чтобы объем был побольше — не менее литра.
Пикировка и выращивание рассады томатов — основные правила
Пикировать томаты следует в питательный, воздухоемкий и влагоемкий грунт. Добавьте в каждую луночку пару гранул суперфосфата двойного, поскольку он способствует развитию корневой системы.
— После пикировки еще нужно обязательно полить томаты гуматами. Нужно сделать упор на том, чтобы нарастала активно подземная часть. От количества объема корней зависит будущий урожай. Можно при пикировке прищипнуть часть кончика корня томата, чтобы рассада была более объемной. Вытянувшиеся томаты нужно очень хорошо заглублять — до первых семидольных листьев. Что, например, недопустимо с перцами и баклажанами, — отметила Людмила Шубина.
При этом растения нужно немного приземлять, чтобы они были коренастыми. Обеспечьте хорошую досветку, и томаты вытягиваться не будут.
— Держать рассаду помидоров в ночное время нужно при пониженных температурах в
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