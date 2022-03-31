Пикировка помидоров: когда рассаживать томаты после всходов — основные правила и сроки

— Важно не пропустить срок, чтобы растения нормально развивались, вовремя их распикируйте, — напомнила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Для томатов нет таких строгих условий, что появился первый настоящий лист и нужно пикировать.



Но если вы затянете с рассаживанием, то растения могут не успеть набрать достаточный корневой объем.

Когда пикировать помидоры после всходов

Сначала, когда появляется всход, вы видите два семидольных листа. Они расположены напротив друг друга и не являются настоящими. Нужно ждать появления следующих листиков. И лучше сразу не бросаться с пикировальным колышком.



— По мере появления первого настоящего листа можно приступать к пикировке. Если объем томатов большой, то как раз самое время этим заняться. Лучше всего после появления первого настоящего листа подождать неделю, чтобы растение укрепилось. Вместе с ростом объема листа растет и объем корневой системы. Такая рассада, как правило, более крепкая, — объяснила Людмила Шубина.