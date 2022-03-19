Пикировка перцев и баклажанов: основные правила, как рассадить растения, чтобы их не повредить

У многих дачников к середине марта рассада достигла таких размеров, что в одном горшочке растениям становится тесно. Очень важно не пропустить этот момент и рассадить их в разные емкости. Как правильно и когда пикировать рассаду перцев и баклажанов, рассказываем вместе с агрономом. Будьте очень аккуратными, иначе можете погубить свои труды.

Что значит пикировать рассаду

Для пересадки сеянцев из одного горшка в разные есть свой термин — это называется пикировка.

— Важно не пропустить срок, чтобы растения нормально развивались вовремя, их распикируйте. С середины марта начинается пикировка перцев и баклажанов, — напомнила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.