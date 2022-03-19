Пикировка перцев и баклажанов: основные правила, как рассадить растения, чтобы их не повредить

У многих дачников к середине марта рассада достигла таких размеров, что в одном горшочке растениям становится тесно. Очень важно не пропустить этот момент и рассадить их в разные емкости. Как правильно и когда пикировать рассаду перцев и баклажанов, рассказываем вместе с агрономом. Будьте очень аккуратными, иначе можете погубить свои труды.
Что значит пикировать рассаду
Для пересадки сеянцев из одного горшка в разные есть свой термин — это называется пикировка.
— Важно не пропустить срок, чтобы растения нормально развивались вовремя, их распикируйте. С середины марта начинается пикировка перцев и баклажанов, — напомнила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Многие советуют прищипывать кончики корня рассады при пикировке, но этот агрономический прием подходит далеко не всем видам и сортам.
Когда пикировать перец после всходов
Перцы очень требовательны к пикировке. Нужно делать это максимально аккуратно, так как корневая система растения при повреждении не сможет восстановиться. Пикировать нужно, как только появляется первая пара настоящих листов. Когда семечко проклевывается и появляется всход, вы видите два семидольных листа. Они расположены напротив друг друга — они не являются настоящими, и нужно ждать появления следующих листиков.
— Как только с середки начинает расти первая пара настоящих листьев, вот в этот период должны рассаживать перчики из «яселек» — ящичка, в который вы посадили семена, — объяснила Людмила Шубина. — Нужно обязательно сохранять корневую систему перцев. Для помидоров, например, это не так важно, поскольку у корней томатов очень хорошая регенерирующая способность. И даже после полного удаления корней можно воткнуть его в землю, и томат нарастит новую корневую систему. С перцами и баклажанами этот вариант не проходит.
Аккуратно пикировальным колышком нужно вынуть рассаду из почвы и обязательно с комочком земли перенести растение в отдельный горшок. В грунте должно быть сделано углубление. Аккуратно прижмите землю вокруг растения. Объем отдельного горшка под перец должен быть не менее полулитра.
— Это самый минимум по объему. Но если есть возможность и хватает грунта, то идеально рассадить перцы в литровые емкости. Тогда перчик будет расти и набирать силу еще лучше. Иногда при такой пикировке некоторые садоводы высаживают в грунт их уже цветущими, — отметила агроном. — Заглублять перцы ни в коем случае нельзя. Иначе они погибнут. После пикировки лучше всего полить рассаду гуматами. Они способствуют хорошему укоренению и богатому урожаю в будущем.
Перец — очень теплолюбивая культура, поэтому после пикировки нужно обеспечить правильную температуру. Ночью должно быть
Когда пикировать баклажаны после всходов
Многие дачники стараются выращивать рассаду баклажанов таким образом, чтобы не требовалась пикировка. Проверенные сорта и семена изначально сеют в отдельные стаканы. Но для этого требуется очень много места, а семена могут оказаться бракованными. Велик риск остаться без урожая. Поэтому всё чаще баклажаны сеют сначала в общий ящик.
— Баклажаны также требуют очень аккуратной пикировки. Вынимайте растение пикировальным колышком обязательно с куском земли, — советует Людмила Шубина. — Обычно настоящая пара листьев появляется через 3–4 недели после всходов. Тогда растение готово к пересадке.
Перед пикировкой пролейте землю. Сделать это лучше за 2–3 часа до процедуры, чтобы вынимать растения было легче. Заглублять баклажаны не нужно, и лучше корни не прищипывать, а аккуратно опустить в лунку.
— Баклажаны очень любят тепло, поэтому следите за правильным режимом после пикировки. Растению требуется
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