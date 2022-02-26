Самый модный сад: какие цветы посадить, чтобы обзавидововались соседки — сорта и правила выращивания

— Сейчас модницы-садоводы очень стараются ее купить. Эустома в этом году — писк сезона. Но она всходит достаточно долго и не сразу зацветает, где-то только в конце июня, в начале июля она зацветет. Ее можно и в феврале посеять, — объясняет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.



Семена эустомы хоть и покрупнее петунии, но также очень мелкие, поэтому при посеве покрывать землей их не нужно. Она не особо любит жару, поэтому следите за температурой. Она должна быть не выше 25 градусов. Всходы появятся примерно через 10–12 дней. Пикировать следует при появлении 2–3 настоящих листьев. С этим тоже не следует затягивать — корень быстро разрастается, и на более поздних сроках вы его легко повредите.

— Особо популярны белые цветы и все оттенки розового, хотя эустома бывает самых разных цветов, — добавила эксперт.

Среди сортов можно обратить внимание на «Эхо», «Розита», «Айвори», «Пинк», «Дип Роуз». Учитывайте, что у цветка — мощная корневая база. Для высадки в открытый грунт выбирайте безветренное место в легкой полутени. Растение плохо относится к сухой почве, поэтому следите за влажностью.